Domingo de sofá, mando en mano y decisiones rápidas. Para que no pierdas tiempo haciendo zapping, aquí tienes una guía de la mejor parrilla de esta noche (domingo, 28 de junio de 2026) con lo más interesante por cadena, incluyendo varias opciones “imprescindibles” para no equivocarte.
La 1
La 1
- 20:30 Avance td2
- 20:40 1/16 Final: Sudáfrica – Canadá (fútbol)
- 23:00 Daniel Craig protagoniza “Cowboys & Aliens”
Si quieres empezar con ritmo y terminar con espectáculo, aquí hay dos pasos claros. Primero, la 1/16 final Sudáfrica – Canadá a las 20:40, y luego, ya entrada la noche, el salto al cine con “Cowboys & Aliens” a las 23:00, con Daniel Craig al frente.
Imprescindibles: 1/16 Final Sudáfrica – Canadá (20:40); “Cowboys & Aliens” (23:00).
La 2
La 2
- 20:40 Cultural
- 21:30 Yo, Ocaña
- 22:30 Me meto en un jardín
- 22:30 Me meto en un jardín
- 23:25 Me meto en un jardín
Para quien busca una noche con otro tempo, La 2 es planazo. Arrancas con “Cultural” a las 20:40, sigues con el perfil a las 21:30 en “Yo, Ocaña” y, después, te quedas con el tramo más repetido y consistente del día: “Me meto en un jardín” en horario de 22:30 y 23:25. Ideal si te apetece desconectar sin renunciar a contenido.
Imprescindibles: Yo, Ocaña (21:30); Me meto en un jardín (22:30 y 23:25).
Antena 3
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Suna, al borde de la muerte
- 23:36 Una nueva vida
Antena 3 combina actualidad y entretenimiento con bastante orden. Primero, información con A3 Noticias Fin de Semana a las 21:00, luego la ración deportiva en Deportes 2 a las 21:45, y un cierre de bloque “práctico” con Tu tiempo con Roberto Brasero a las 21:55. Ya más tarde, la cosa se pone intensa con “Suna, al borde de la muerte” a las 22:10, y rematas con “Una nueva vida” a las 23:36 para seguir enganchado.
Imprescindibles: A3 Noticias Fin de Semana (21:00); Suna, al borde de la muerte (22:10); Una nueva vida (23:36).
Cuatro
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Cuarto Milenio
- 21:45 Cuarto Milenio
Si te gustan los domingos con misterio, Cuarto Milenio manda. Antes, plan informativo y de servicio: Noticias Cuatro 2 a las 20:00, El desmarque Cuatro a las 20:50 y el El tiempo a las 21:05. Y desde las 21:15, a intrigar: Cuarto Milenio tiene doble ración, con 21:15 y también a las 21:45.
Imprescindibles: Cuarto Milenio (21:15 y 21:45).
Telecinco
Telecinco
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 George Clooney protagoniza “Los descendientes”
Telecinco apuesta por una noche redonda entre información y cine. A las 21:00, Informativos Telecinco; después, el repaso con El desmarque Telecinco a las 21:30 y el El tiempo a las 21:40. Y si lo que quieres es quedarte hasta el final con historia y premio, tienes “Los descendientes” con George Clooney a las 22:00.
Imprescindibles: “Los descendientes” (22:00).
laSexta
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:10 laSexta Deportes
- 21:35 Anatomía de…
- 23:00 Anatomía de…
Para cerrar el domingo con ritmo y variedad, laSexta combina noticias, meteo y deportes sin alargar la espera. Arrancas con laSexta Noticias Fin de Semana a las 20:00, sigues con laSexta Meteo a las 20:50 y entras en modo deportes con laSexta Deportes a las 21:10. Luego, el gancho final: “Anatomía de…” aparece primero a las 21:35 y vuelve con fuerza a las 23:00.
Imprescindibles: Anatomía de… (21:35 y 23:00).
Consejo de zapping: si te apetece cine con nombre propio, mira “Cowboys & Aliens” (La 1, 23:00) o “Los descendientes” (Telecinco, 22:00). Si prefieres misterio, quédate con Cuarto Milenio (Cuatro, 21:15 y 21:45). Y si buscas algo distinto para desconectar, apuesta por “Me meto en un jardín” (La 2, 22:30 y 23:25).