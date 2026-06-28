Domingo de sofá, mando en mano y decisiones rápidas. Para que no pierdas tiempo haciendo zapping, aquí tienes una guía de la mejor parrilla de esta noche (domingo, 28 de junio de 2026) con lo más interesante por cadena, incluyendo varias opciones “imprescindibles” para no equivocarte.

La 1

La 1

20:30 Avance td2

Avance td2 20:40 1/16 Final: Sudáfrica – Canadá (fútbol)

1/16 Final: (fútbol) 23:00 Daniel Craig protagoniza “Cowboys & Aliens”

Si quieres empezar con ritmo y terminar con espectáculo, aquí hay dos pasos claros. Primero, la 1/16 final Sudáfrica – Canadá a las 20:40, y luego, ya entrada la noche, el salto al cine con “Cowboys & Aliens” a las 23:00, con Daniel Craig al frente.

Imprescindibles: 1/16 Final Sudáfrica – Canadá (20:40); “Cowboys & Aliens” (23:00).

La 2

La 2

20:40 Cultural

Cultural 21:30 Yo, Ocaña

Yo, Ocaña 22:30 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 22:30 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 23:25 Me meto en un jardín

Para quien busca una noche con otro tempo, La 2 es planazo. Arrancas con “Cultural” a las 20:40, sigues con el perfil a las 21:30 en “Yo, Ocaña” y, después, te quedas con el tramo más repetido y consistente del día: “Me meto en un jardín” en horario de 22:30 y 23:25. Ideal si te apetece desconectar sin renunciar a contenido.

Imprescindibles: Yo, Ocaña (21:30); Me meto en un jardín (22:30 y 23:25).

Antena 3

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Suna, al borde de la muerte

Suna, al borde de la muerte 23:36 Una nueva vida

Antena 3 combina actualidad y entretenimiento con bastante orden. Primero, información con A3 Noticias Fin de Semana a las 21:00, luego la ración deportiva en Deportes 2 a las 21:45, y un cierre de bloque “práctico” con Tu tiempo con Roberto Brasero a las 21:55. Ya más tarde, la cosa se pone intensa con “Suna, al borde de la muerte” a las 22:10, y rematas con “Una nueva vida” a las 23:36 para seguir enganchado.

Imprescindibles: A3 Noticias Fin de Semana (21:00); Suna, al borde de la muerte (22:10); Una nueva vida (23:36).

Cuatro

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 21:45 Cuarto Milenio

Si te gustan los domingos con misterio, Cuarto Milenio manda. Antes, plan informativo y de servicio: Noticias Cuatro 2 a las 20:00, El desmarque Cuatro a las 20:50 y el El tiempo a las 21:05. Y desde las 21:15, a intrigar: Cuarto Milenio tiene doble ración, con 21:15 y también a las 21:45.

Imprescindibles: Cuarto Milenio (21:15 y 21:45).

Telecinco

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 George Clooney protagoniza “Los descendientes”

Telecinco apuesta por una noche redonda entre información y cine. A las 21:00, Informativos Telecinco; después, el repaso con El desmarque Telecinco a las 21:30 y el El tiempo a las 21:40. Y si lo que quieres es quedarte hasta el final con historia y premio, tienes “Los descendientes” con George Clooney a las 22:00.

Imprescindibles: “Los descendientes” (22:00).

laSexta

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:10 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:35 Anatomía de…

Anatomía de… 23:00 Anatomía de…

Para cerrar el domingo con ritmo y variedad, laSexta combina noticias, meteo y deportes sin alargar la espera. Arrancas con laSexta Noticias Fin de Semana a las 20:00, sigues con laSexta Meteo a las 20:50 y entras en modo deportes con laSexta Deportes a las 21:10. Luego, el gancho final: “Anatomía de…” aparece primero a las 21:35 y vuelve con fuerza a las 23:00.

Imprescindibles: Anatomía de… (21:35 y 23:00).

Consejo de zapping: si te apetece cine con nombre propio, mira “Cowboys & Aliens” (La 1, 23:00) o “Los descendientes” (Telecinco, 22:00). Si prefieres misterio, quédate con Cuarto Milenio (Cuatro, 21:15 y 21:45). Y si buscas algo distinto para desconectar, apuesta por “Me meto en un jardín” (La 2, 22:30 y 23:25).