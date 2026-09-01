El Servicio Exterior de la UE constata el uso de redes sociales para avivar la polarización, pero se desmarca de las acusaciones directas vertidas desde el Gobierno español sobre la orquestación del episodio.
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El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha confirmado la detección de «intentos por parte de Rusia de sacar partido» de la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta mediante campañas en redes sociales. Sin embargo, el organismo comunitario ha precisado que no existen «pruebas concluyentes» que demuestren que la entrada masiva de migrantes irregulares a finales de julio fuera provocada o instigada por «desinformación procedente de actores estatales extranjeros».
Esta matización desde la capital comunitaria llega tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien apuntó directamente a países como Rusia e Israel por la difusión de bulos orientados a desestabilizar a España tras los sucesos del 30 y 31 de julio. Desde Bruselas han rechazado hacer comentarios directos sobre las afirmaciones del Ejecutivo español, limitándose a recordar que el SEAE comparte evaluaciones periódicas sobre el entorno informativo cuando los intereses de los Estados miembros se ven afectados.
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El análisis del servicio diplomático europeo concluye en varios aspectos clave:
- Manipulación y polarización: El portavoz comunitario subrayó que la migración es una «cuestión sensible» en el continente, señalando que la actividad detectada en redes buscaba «aprovecharse de la situación, avivar las divisiones y aumentar la polarización».
- Monitoreo permanente: El SEAE dispone de un grupo especializado en rastrear la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (FIMI), enfocado principalmente en las operaciones originadas en Rusia y China.
- Evaluación de riesgos: La UE ratifica que, si bien la desinformación es un fenómeno recurrente para explotar vulnerabilidades políticas en los países miembros, en el caso concreto de Ceuta no se atribuye el origen de la crisis a una maniobra orquestada por potencias extranjeras.