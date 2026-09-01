El Servicio Exterior de la UE constata el uso de redes sociales para avivar la polarización, pero se desmarca de las acusaciones directas vertidas desde el Gobierno español sobre la orquestación del episodio.

Lee tambien: Anonymous respalda las acusaciones de Sánchez a Rusia e Israel y lanza una advertencia a Europa

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha confirmado la detección de «intentos por parte de Rusia de sacar partido» de la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta mediante campañas en redes sociales. Sin embargo, el organismo comunitario ha precisado que no existen «pruebas concluyentes» que demuestren que la entrada masiva de migrantes irregulares a finales de julio fuera provocada o instigada por «desinformación procedente de actores estatales extranjeros».

Esta matización desde la capital comunitaria llega tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien apuntó directamente a países como Rusia e Israel por la difusión de bulos orientados a desestabilizar a España tras los sucesos del 30 y 31 de julio. Desde Bruselas han rechazado hacer comentarios directos sobre las afirmaciones del Ejecutivo español, limitándose a recordar que el SEAE comparte evaluaciones periódicas sobre el entorno informativo cuando los intereses de los Estados miembros se ven afectados.

Lee tambien: Moscú exige pruebas a Sánchez y le acusa de «correr tras los micrófonos» por señalar a Rusia en la crisis de Ceuta

El análisis del servicio diplomático europeo concluye en varios aspectos clave: