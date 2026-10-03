La Cámara de Comercio de Ceuta abre la 2ª convocatoria de ayudas para fomentar el empleo juvenil, con un presupuesto de 50.000 euros.

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La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta ha anunciado la segunda convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo juvenil en el marco del Programa Talento Joven. Estas ayudas están cofinanciadas en un 69,64% por el Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027.

Beneficiarios

Podrán optar a estas ayudas las empresas, trabajadores autónomos y demás entidades que ejerzan una actividad económica, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la convocatoria y tengan su centro de trabajo en la demarcación de la Cámara de Comercio de Ceuta.

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Objeto de las ayudas

El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar a las empresas que contraten a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Estos jóvenes deben haber completado al menos la orientación vocacional dentro del Programa Talento Joven.

Presupuesto y cuantía

El presupuesto máximo asignado para esta convocatoria es de 50.000 euros, lo que permitirá la concesión de hasta 10 ayudas de 5.000 euros cada una. Las ayudas están destinadas a cubrir parte de los costes de contratación de los jóvenes.

Plazo de solicitud

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que se agote el presupuesto disponible.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6656 del 2026-09-29.