CEUTA.— Un total de 927 migrantes de origen marroquí han retornado de forma voluntaria a su país a lo largo del domingo tras la primera fase del desalojo del asentamiento de la playa de El Trampolín, en Ceuta. El operativo conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que ha desmantelado parcialmente un poblado donde pernoctaban más de 3.500 personas, se saldó con la evacuación de 1.100 ocupantes, de los cuales la inmensa mayoría prefirió volver cruzando la frontera a pie escoltados por la Policía Nacional.

Lee tambien: Torres prevé conocer pronto cuántos menores regresarán a Marruecos

Durante la intervención, a las personas evacuadas se les ofrecieron dos alternativas: el retorno voluntario a Marruecos o el traslado al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) para su filiación y posterior derivación a campamentos de acogida habilitados. Salvo un grupo minoritario de adultos que optó por la filiación administrativa, la mayor parte decidió regresar a su país de origen.

Por su parte, cerca de un centenar de los desalojados corresponden a menores extranjeros no acompañados. A diferencia de los adultos, los menores permanecen bajo tutela institucional dentro del sistema de protección español en cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el cual exige priorizar el interés superior del menor y verificar sus circunstancias familiares antes de iniciar cualquier trámite de repatriación.

Lee tambien: Familias marroquíes acuden a la frontera de Ceuta para reclamar hijos

El dispositivo se prolongó desde primeras horas de la mañana hasta la noche, con una breve pausa a media tarde para el reparto de alimentos por parte de Cruz Roja. Las autoridades continúan con los trabajos en la zona ante la saturación de los recursos de acogida locales como Loma Colmenar o la nave de Caballería.