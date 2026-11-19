Madrid / Ceuta, 19 de noviembre de 2026. — Según informa LA RAZÓN, el análisis de los teléfonos móviles abandonados por los migrantes durante la entrada masiva en Ceuta registrada a finales del pasado mes de julio resultó clave para que la Guardia Civil constatara la «pasividad» de las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera del Tarajal.

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Así figura en un informe fechado el 6 de agosto —sobre la evaluación del «evento migratorio a gran escala» en Ceuta y Melilla— remitido por el Instituto Armado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa judicial abierta sobre aquellos hechos.

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Claves de la investigación y reconstrucción de lo ocurrido

Fuentes de inteligencia utilizadas: Para reconstruir lo sucedido a partir del 30 de julio, los investigadores combinaron el estudio técnico de los terminales abandonados durante la avalancha con entrevistas a migrantes localizados en Ceuta y en Castillejos (Marruecos), información de «fuentes vivas» desplegadas en la zona, intercambio de datos con servicios policiales y de inteligencia extranjeros y el rastreo de fuentes abiertas.

Para reconstruir lo sucedido a partir del 30 de julio, los investigadores combinaron el estudio técnico de los terminales abandonados durante la avalancha con entrevistas a migrantes localizados en Ceuta y en (Marruecos), información de «fuentes vivas» desplegadas en la zona, intercambio de datos con servicios policiales y de inteligencia extranjeros y el rastreo de fuentes abiertas. Desplazamiento previo y ocultación: Según las pesquisas, numerosos participantes se trasladaron por sus propios medios hasta municipios próximos a la frontera —especialmente Castillejos— tras difundirse en medios marroquíes una interpretación sobre la imposibilidad de realizar devoluciones en caliente por vía marítima si no existía un elemento de contención. Allí permanecieron ocultos durante al menos tres días en núcleos urbanos y áreas boscosas a la espera de una supuesta apertura fronteriza.

Según las pesquisas, numerosos participantes se trasladaron por sus propios medios hasta municipios próximos a la frontera —especialmente Castillejos— tras difundirse en medios marroquíes una interpretación sobre la imposibilidad de realizar devoluciones en caliente por vía marítima si no existía un elemento de contención. Allí permanecieron ocultos durante al menos tres días en núcleos urbanos y áreas boscosas a la espera de una supuesta apertura fronteriza. Permisividad en el lado marroquí: El informe concluye que, durante la aproximación multitudinaria hacia el paso fronterizo del Tarajal, los migrantes percibieron «permisividad o pasividad» por parte de los agentes marroquíes, que no adoptaron medidas efectivas para frenar ni su concentración previa ni su desplazamiento masivo hacia territorio español.

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