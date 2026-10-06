Ceuta, 6 de octubre de 2026. CCOO Ceuta lamenta el rechazo de la Comunidad de Madrid a eximir temporalmente del empadronamiento en Madrid a las personas empadronadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta para la obtención y renovación de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal).

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El sindicato considera que la contestación del Ejecutivo madrileño carece de una justificación normativa adecuada. Asimismo, la decisión afecta a estudiantes, trabajadores y pacientes ceutíes que se encuentran temporalmente en Madrid, obligándoles a elegir entre perder el descuento de residencia para viajar a Ceuta o asumir un sobrecoste en el transporte madrileño.

CCOO Ceuta ha manifestado su decepción y disconformidad ante la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El pasado 21 de septiembre de 2026, el secretario general de CCOO Ceuta trasladó formalmente la necesidad de habilitar una solución para los cientos de ceutíes desplazados por motivos educativos, laborales o sanitarios.

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La respuesta de la administración regional, firmada por el Jefe del Gabinete de la Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, argumenta que el empadronamiento es una exigencia general de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, lo que ha sido rechazado por el sindicato al considerar que no hay mayor desigualdad que tratar a quienes están en situación desigual de la misma forma.

CCOO Ceuta insta al gobierno de la Ciudad Autónoma a firmar un Convenio con la Comunidad de Madrid que permita la expedición y renovación de la tarjeta de transporte público para la ciudadanía ceutí que se encuentra temporalmente en la capital española.