El palacio vive una jornada de tensiones en La 1 de RTVE con el enfrentamiento entre Teresa y Ballesteros, la firme postura de Vera ante Lope y las maniobras de Ciro sobre Manuel.

La 1 de RTVE emite este martes 16 de junio, a partir de las 18:35 horas, el capítulo 854 de ‘La Promesa’, una de las ficciones históricas de referencia en la televisión pública. La entrega de hoy aborda las consecuencias de la decisiva mediación de Alonso en el plano noble, así como el incremento de la hostilidad en las dependencias del servicio hacia la figura de Cristóbal Ballesteros, quien suma nuevos desencuentros con el personal y con la propia Leocadia.

El eje principal del episodio se centra en la revelación sobre la reciente audiencia privada de Curro con el Rey, un encuentro en el que el monarca otorgó al joven el ascenso a conde. Se descubre que el factor clave para este cambio de parecer de la noche a la mañana fue una carta de contenido misterioso redactada por Alonso. Curro confiesa a su padre que utilizó dicha misiva, entregada originalmente para casos de emergencia, y le interroga en una conversación íntima sobre las palabras exactas que contenía el escrito. Sin embargo, el marqués opta por guardar silencio y no revela el verdadero mensaje que propició el favor real.

En paralelo, los planes de matrimonio entre Ángela y Curro avanzan de forma desigual. Ángela acelera los preparativos de la boda y confecciona una lista de invitados para un enlace que proyecta por todo lo alto. Esta urgencia choca con la postura agorera de Leocadia, la señora de Figueroa, quien aconseja prudencia y sugiere no enviar aún las invitaciones. La propuesta de Leocadia pasa por retrasar el evento hasta que el título de conde sea oficial, una recomendación que la pareja decide ignorar. No obstante, el criterio de posponer la celebración suma apoyos cuando el propio Alonso considera coherente la opción de aplazar el enlace.

La tensión se traslada de igual modo a la zona de servicio, donde la convivencia se ha vuelto insostenible. Teresa protagoniza un fuerte enfrentamiento con Cristóbal Ballesteros tras haber sido degradada por este. La empleada le planta cara de manera directa al calificar de completo sinsentido la nueva asignación de tareas impuesta. La situación de Ballesteros empeora ante el resto de los trabajadores al correrse la voz sobre su oposición al ascenso de Ricardo al puesto de segundo mayordomo, un proceder que suscita el odio generalizado del servicio. Además, Leocadia añade presión sobre Cristóbal al regañarle de forma severa por los grandes desajustes detectados en la gestión del personal.

En el plano sentimental y familiar, los conflictos se diversifican. Martina muestra su enfado con Jacobo al descubrir que este le mintió en relación con la oferta de trabajo recibida en Nueva York, una mentira que él justifica asegurando que la cometió por motivos de amor. Por su parte, Vera mantiene su actitud escurridiza hacia Lope y le exige por enésima vez que abandone La Promesa, mostrándose incapaz de perdonar el daño causado. Aunque el cocinero se sincera alegando que sus actos buscaban convertirlo en alguien digno de ella, la hija del duque de Carril no cede en su postura.

Finalmente, el ámbito médico aporta una vía de esperanza para Adriano, ya que las últimas revisiones del doctor confirman que existen posibilidades de que su ceguera desaparezca, al menos de manera parcial; una mejoría incipiente que el propio paciente pide mantener en estricto secreto. En las estancias principales, Ciro continúa con sus maniobras de manipulación sobre un negativo Manuel para reclamar el dinero perdido y exigirle el pago de las obras de su palacio. Para lograrlo, Ciro emplea la baza de Julieta, quien experimenta una mejoría en su estado de salud, momento en el que Ángela le expone las similitudes de su situación con el caso de Jana.