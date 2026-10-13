La Autoridad Portuaria de Ceuta licita el suministro e instalación de elementos de refuerzo y protección en el Muelle de Poniente.

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La Autoridad Portuaria de Ceuta ha anunciado la licitación para el suministro e instalación de elementos de refuerzo y protección en los accesos del Muelle de Poniente. Esta iniciativa tiene un valor estimado de 293.951,97 euros y busca mejorar la seguridad y protección en esta infraestructura portuaria clave para la ciudad.

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A quién afecta

El proyecto está dirigido a reforzar la seguridad en el Muelle de Poniente, una de las principales infraestructuras portuarias de Ceuta, lo que beneficiará tanto a las operaciones portuarias como a los usuarios del puerto.

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Plazos

Las empresas interesadas en participar en esta licitación tienen hasta las 19:00 horas del 28 de octubre de 2026 para presentar sus ofertas. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 29 de octubre de 2026 a las 08:30 en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Condiciones de participación

El procedimiento de licitación es abierto y acelerado, y se valorará principalmente el precio (80%) y la calidad (20%) de las propuestas. Las ofertas deben presentarse en español y se aceptará la presentación electrónica de las mismas, así como la facturación y el pago electrónicos.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-33220).