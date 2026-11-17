El Ministerio Fiscal amplía su plantilla con una nueva plaza de fiscal en Ceuta, según el reciente Real Decreto.

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El Real Decreto 995/2026, de 16 de noviembre, ha introducido cambios significativos en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, incluyendo la creación de una nueva plaza de fiscal en la Fiscalía de Área de Ceuta. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para adecuar la plantilla a las necesidades actuales del sistema judicial en España.

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A quién afecta

La ampliación de la plantilla afecta directamente a la Fiscalía de Área de Ceuta, que verá incrementado su número de fiscales con la incorporación de un nuevo miembro de segunda categoría. Esta adición busca reforzar la capacidad operativa de la Fiscalía en la ciudad autónoma, permitiendo una mejor gestión de los casos y una respuesta más eficiente a las demandas judiciales locales.

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Desde cuándo

La creación de esta nueva plaza de fiscal en Ceuta se enmarca dentro de las disposiciones del Real Decreto 995/2026, que fue aprobado tras la deliberación del Consejo de Ministros el 13 de noviembre de 2026. La implementación de esta medida se realizará conforme a los plazos y procedimientos establecidos por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 17 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-24003).