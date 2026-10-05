CEUTA.— Los servicios de limpieza de la Ciudad Autónoma de Ceuta han recogido ya más de 61 toneladas de residuos en la playa de El Trampolín tras el inicio de las labores de desmantelamiento del asentamiento irregular levantado en la zona litoral. Las tareas de saneamiento se han desplegado de forma inmediata tras el desalojo de los ocupantes, en un operativo coordinado que busca acondicionar el entorno y dar respuesta a las demandas de los vecinos de la zona.

Lee tambien: Doce ONG exigen al Gobierno retirar el decreto de expulsiones en Ceuta por vulnerar el derecho de asilo

Para agilizar la recogida de material, las autoridades han dispuesto un dispositivo especial sobre el terreno compuesto por tres máquinas excavadoras y varios equipos de operarios que trabajan a pie retirando chabolas improvisadas, estructuras de madera, cartones, mantas y todo tipo de enseres acumulados. Pese al volumen de desperdicios ya gestionado, la Ciudad ha confirmado que las labores continúan en marcha, dado que aún restan amplias áreas por limpiar mientras decenas de personas permanecen en las inmediaciones del lugar.

Esta actuación reproduce el protocolo aplicado días atrás en la playa de Benítez, donde la retirada de un asentamiento similar tras el traslado de sus residentes al recurso asistencial de Loma Colmenar se saldó con la recogida de 16.000 kilos de residuos. Con el despliegue actual en El Trampolín, los servicios municipales buscan despejar la escollera y garantizar el acondicionamiento integral de la línea de costa.

Lee tambien: Detenido con más de 200 kilos de hachís bajo la rueda de repuesto cuando intentaba cruzar a Ceuta