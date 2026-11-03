Las brigadas de operarios y maquinaria pesada de los servicios de limpieza de la Ciudad Autónoma de Ceuta han completado la retirada de más de 300 toneladas de residuos acumulados en los asentamientos provisionales que ocupaban distintas zonas de la periferia y áreas próximas a la frontera.

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Las labores de saneamiento integral se han llevado a cabo de manera intensiva tras el desalojo de estas localizaciones por parte de las fuerzas de seguridad. La acumulación de restos, compuesta por enseres, plásticos, maderas y materiales procedentes de las construcciones improvisadas, obligó a desplegar un dispositivo extraordinario con medios mecánicos para desbrozar y vaciar los montículos de basura acumulados durante meses.

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Desde el Gobierno local se ha querido agradecer públicamente el esfuerzo y la dureza de la labor desempeñada por los operarios sobre el terreno. Estas actuaciones de retirada de residuos se complementan con fases posteriores de higienización y restauración ambiental para garantizar que los entornos recuperados queden totalmente limpios, evitando riesgos sanitarios y devolviendo la normalidad a los espacios afectados.

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