Un grupo de vecinos de Ceuta se reunió en una nueva manifestación en defensa de la unidad de la ciudad, ondeando banderas de España y alzando consignas que han resonado en los últimos días.

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La convocatoria fue impulsada por la plataforma Ceuta Unida y el colectivo Varela a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, buscando congregar a los participantes en un único punto para evitar la dispersión de la protesta.