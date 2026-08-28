El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha decretado la expulsión de España de 11 de los 12 migrantes detenidos tras la agresión con piedras a cuatro militares en la pedanía ceutí de Benzú, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

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Los 11 implicados han aceptado una condena de conformidad de dos años de prisión por los hechos acontecidos, pena que ha sido formalmente conmutada por la prohibición de entrada y expulsión del territorio nacional durante un periodo de cinco años.

Claves de la resolución judicial:

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