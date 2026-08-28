Un centenar de personas se ha congregado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta para visibilizar su protesta en un ambiente festivo y reivindicativo. Portando claveles, banderas de España y de la ciudad autónoma, así como camisetas del equipo de fútbol local, los asistentes corearon repetidamente el lema «Ceuta unida jamás será vencida».

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La concentración ha reunido a ciudadanos de todas las edades, incluyendo familias con niños. Tras permanecer unos minutos concentrados en la plaza principal frente a la institución gubernamental, los manifestantes han iniciado un recorrido a pie por diversas calles de la ciudad, haciéndose oír con el sonido de silbatos para llamar la atención de los transeúntes.

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