La sección sindical de UGT Servicios Públicos en Ceuta ha expresado su rotunda oposición a la inminente instalación de un campamento para más de mil inmigrantes a tan solo 15 metros de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, ubicada en la explanada de Loma Colmenar. El sindicato ha tildado la decisión de «disparatada» y ha exigido la paralización inmediata de las tareas de adecuación del terreno que realiza la maquinaria pesada tras el antiguo Centro Penitenciario.

Lee tambien: CCOO exige un protocolo de seguridad urgente en Ceuta tras las agresiones a técnicos de ambulancias

La protesta cobra especial urgencia ante el inminente inicio del curso escolar este próximo martes 1 de septiembre, fecha en la que está prevista la apertura del centro y la incorporación tanto de los profesionales como de los menores matriculados.

Principales motivos de rechazo expresados por UGT:

Lee tambien: Enrique Santiago (Sumar) niega la colaboración de Marruecos y exige trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península

Riesgo para la seguridad: El sindicato señala que la ubicación de la guardería ya resultaba problemática por encontrarse en una zona aislada habitualmente frecuentada por drogadictos y maleantes.

El sindicato señala que la ubicación de la guardería ya resultaba problemática por encontrarse en una zona aislada habitualmente frecuentada por drogadictos y maleantes. Problemas de acceso y colapso vial: El único acceso al centro se realiza a través de una calle de apenas seis metros de ancho. Por este estrecho paso tendrían que coincidir a diario los trabajadores del centro, las familias de los menores y los más de mil residentes del asentamiento.

El único acceso al centro se realiza a través de una calle de apenas seis metros de ancho. Por este estrecho paso tendrían que coincidir a diario los trabajadores del centro, las familias de los menores y los más de mil residentes del asentamiento. Protección de la comunidad educativa: UGT recalca que no se puede poner en riesgo la integridad física ni la seguridad de los niños, sus familias y el personal de la escuela infantil.

«No se puede ni se debe instalar un campamento de estas características o de cualquier otra en la puerta de una guardería», ha manifestado con firmeza la organización sindical, advirtiendo de que considerar esta ubicación representa una gran irresponsabilidad que no van a tolerar.