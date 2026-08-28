CEUTA. La Ciudad Autónoma de Ceuta ha confirmado la suspensión de la edición de este año del Mercado Medieval, un evento emblemático que habitualmente se celebra entre finales de agosto y principios de septiembre en el entorno de las Murallas Reales. La decisión, adoptada por el Gobierno local para evitar incidentes en eventos de gran afluencia al aire libre, se suma a la cancelación previa de las Fiestas Patronales en honor a Santa María de África.

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Según fuentes del Ejecutivo municipal, el objetivo de la medida es actuar con prudencia y evitar cualquier tipo de altercado en el espacio público un mes después de los acontecimientos vividos en la localidad. Respecto a los festejos programados para los próximos meses, como las celebraciones navideñas, la administración local estudia fórmulas de formato reducido o estático —similares a las implementadas durante la pandemia— para garantizar la seguridad, priorizando las actividades dirigidas al público infantil.

Por el contrario, el Gobierno autonómico mantendrá los actos culturales fijados en recintos cerrados o de aforo controlado, como el Auditorio del Revellín o las instalaciones de la Marina. Entre ellos figura el concierto de la Ceuta International Symphony Orchestra (CISO), programado en el Revellín para este domingo.

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