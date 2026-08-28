MADRID. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha concluido su comparecencia en el Congreso de los Diputados anunciando que las Unidades de Intervención Policial (UIP) desplazadas a Ceuta tras los sucesos del pasado 30 de julio mantendrán su despliegue en la ciudad autónoma hasta diciembre de 2026. Según el titular de Interior, esta medida evidencia «una voluntad real de movilizar todos los recursos desde el minuto uno».

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Durante el cierre de su intervención, Marlaska ha querido precisar varios aspectos abordados a lo largo de la sesión parlamentaria. El ministro ha rechazado de manera tajante haber achacado responsabilidad alguna al presidente de Ceuta, Juan Vivas, remitiéndose al diario de sesiones. En relación con el origen de la crisis migratoria del 30 de julio, ha señalado que las causas son «plurales, de carácter estructural y coyuntural», indicando que no se descarta ninguna hipótesis mientras continúan las investigaciones.

En el turno de réplica sobre las denuncias por agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma, el responsable de Interior ha expresado su preocupación por «las agresiones sexuales a todas las mujeres, a las más vulnerables, a todas las mujeres y a toda persona». Asimismo, ha echado en cara a la oposición la falta de «esa misma vehemencia» cuando en la Cámara Baja se debaten cuestiones relativas a la violencia de género.

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