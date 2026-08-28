MADRID. El Gobierno ha procedido a la detención y expulsión de más de un centenar de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio, tras constatarse su presunta implicación en diversos delitos cometidos durante el último mes en la ciudad autónoma.

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Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. Según los datos ofrecidos por el titular de la cartera, en aquellas dos jornadas lograron entrar a nado alrededor de 72.000 personas, de las cuales unas 5.000 aún permanecen en la localidad.

Durante su intervención, Grande-Marlaska aseguró que su departamento trabaja de manera continua para restablecer la normalidad en la zona y mostró su sensibilidad ante la preocupación vecinal. “Cómo voy a discutirlo. Es que no sería ni mínimamente empático”, afirmó al ser preguntado por el sentimiento de inseguridad manifestado por los ciudadanos ceutíes.

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Refuerzo policial en la ciudad autónoma

Para abordar la situación sobre el terreno, el ministro garantizó que Ceuta dispondrá de todos los efectivos necesarios. En este sentido, anunció la incorporación inmediata de otros 40 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que se sumarán al contingente de seguridad desplegado en la zona, el cual ya había sido reforzado previamente con cerca de 800 efectivos.

Respecto a las actuaciones judiciales, Marlaska detalló que la comisión de delitos por parte de este centenar de arrestados ha derivado en la solicitud formal ante la autoridad judicial para su expulsión directa, un procedimiento que se encuentra amparado por la vigente Ley de Extranjería.