CEUTA. El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, ha realizado un llamamiento a la calma y a la cohesión social de la ciudadanía ceutí tras los momentos de tensión vividos en la ciudad autónoma a raíz de la reciente crisis migratoria. Durante la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a su equipo contra el RCD Mallorca en el estadio de Son Moix, el técnico andaluz instó a los vecinos a mantener la convivencia pacífica frente a los intentos de crispación.

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«Que no nos dividan. No entremos en lo que los malos quieren y sigamos siendo ejemplo de lo que venimos siendo durante muchísimos años, porque todo lo que dividan vencerán», declaró Romero ante los medios de comunicación. El preparador sevillano subrayó la importancia de proteger la identidad colectiva de la ciudad: «Entre nosotros tenemos que seguir siendo ese pueblo que estamos siendo y que sirve de ejemplo al mundo entero, y no dar pie a situaciones que a los malos les haga ser ahora los buenos».

El técnico de la AD Ceuta, que ya se ha pronunciado de forma crítica en ocasiones anteriores para denunciar la falta de solidaridad con la ciudad autónoma, quiso reiterar su compromiso con la población local. «Desde aquí sigo mandando mi apoyo. Me tienen para lo que quieran, y vamos a continuar con nuestra lucha, pero siempre pacífica y siempre llevándola a cabo como la estamos llevando todo este tiempo», concluyó.

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