CEUTA — La Ciudad Autónoma de Ceuta ya dispone de su calendario laboral oficial para el año 2027. La ordenación de festivos recoge los 12 días inhábiles de carácter nacional y autonómico —a los que los trabajadores deberán sumar los dos días de libre disposición fijados por el ámbito local—, configurando un esquema que permitirá disfrutar de hasta cinco puentes festivos de al menos tres jornadas consecutivas de descanso.

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Entre las fechas marcadas en el calendario ceutí destaca la inclusión de la Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha), fijada para el lunes 17 de mayo, así como la festividad patronal de Nuestra Señora de África, que se celebrará el jueves 5 de agosto.

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Los 5 puentes del año 2027 en Ceuta

El reparto de los días festivos a lo largo de los doce meses facilitará la concatenación de jornadas no lectivas ni laborales en los siguientes periodos:

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Año Nuevo: Del viernes 1 al domingo 3 de enero (3 días). Semana Santa: Del jueves 25 al domingo 28 de marzo (4 días), configurando el periodo de descanso más largo del año gracias al Jueves y Viernes Santo. Fiesta del Sacrificio (Eid al-Adha): Del sábado 15 al lunes 17 de mayo (3 días). Todos los Santos: Del sábado 30 de octubre al lunes 1 de noviembre (3 días). Día de la Constitución: Del sábado 4 al lunes 6 de diciembre (3 días).

Relación completa de días festivos en Ceuta (2027)