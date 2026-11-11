Efectivos de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de varias personas en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, tras confirmarse que los sospechosos habían transportado sustancias estupefacientes en el interior de su organismo mediante el método de la ingestión de cápsulas o ‘bellotas’ de hachís.
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Intervención sanitaria y custodia policial
La actuación de los agentes se precipitó en coordinación con los servicios sanitarios locales, tras detectarse que algunos de los implicados requerían asistencia médica urgente ante el grave riesgo para la salud que conlleva la presencia de estupefacientes en el tracto digestivo.
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- Traslado hospitalario: Los sospechosos fueron derivados bajo custodia policial a un centro hospitalario de la ciudad autónoma, donde los facultativos procedieron a la observación, tratamiento y posterior expulsión controlada de la droga ingerida.
- Imputación por delito contra la salud pública: Una vez estabilizados y dados de alta médica, los arrestados han sido puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito de tráfico de drogas, mientras la investigación policial continúa abierta para determinar posibles redes de distribución asociadas a este método de contrabando.
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