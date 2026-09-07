El IBEX 35 cerró el lunes, 7 de septiembre de 2026 en 20.021,80 puntos, con una caída de 28,90 puntos (-0,14%), según Yahoo Finance.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión abrió en 20.052,40 puntos y alcanzó un máximo intradía de 20.076,90 puntos, mientras que el mínimo fue de 19.974,70 puntos. El cierre previo había quedado en 20.050,70 puntos, por lo que el índice registró un retroceso pequeño pero suficiente para que la jornada terminara en negativo.

El rango intradía (19.974,70–20.076,90) refleja oscilaciones entre intentos de compra y ajustes de cartera, con presión vendedora intermitente que impidió consolidar una recuperación. Datos: Yahoo Finance.

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Evolución de la semana

En los cinco últimos cierres el índice se ha movido en torno a la barrera psicológica de los 20.000 puntos.

2026-09-01 : cierre 19.824,00 (apertura 19.984,80; máx 19.999,00; mín 19.734,70)

: cierre (apertura 19.984,80; máx 19.999,00; mín 19.734,70) 2026-09-02 : cierre 19.779,00 (apertura 19.790,80; máx 19.882,70; mín 19.739,30)

: cierre (apertura 19.790,80; máx 19.882,70; mín 19.739,30) 2026-09-03 : cierre 20.000,20 (apertura 19.817,40; máx 20.000,20; mín 19.797,90)

: cierre (apertura 19.817,40; máx 20.000,20; mín 19.797,90) 2026-09-04 : cierre 20.050,70 (apertura 20.000,20; máx 20.084,40; mín 19.872,30)

: cierre (apertura 20.000,20; máx 20.084,40; mín 19.872,30) 2026-09-07: cierre 20.021,80 (apertura 20.052,40; máx 20.076,90; mín 19.974,70)

Tras el empuje del viernes 4, en el que el IBEX cerró en 20.050,70, el lunes se produjo un ajuste hacia la zona de 20.020. El mínimo de la jornada se aproxima a niveles donde los compradores suelen entrar con más fuerza, mientras que el máximo marca el techo inmediato.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia para muchas hipotecas y financiación en España y condiciona el apetito por el riesgo. Cualquier señal sobre la trayectoria de los tipos en Europa puede trasladarse con rapidez a la valoración de activos y a la conducta de los inversores.

En Ceuta, como en otras ciudades españolas, los titulares de hipotecas variables podrían verse afectados por movimientos del Euríbor, que repercuten en las cuotas mensuales. La atención del mercado sigue puesta en las expectativas sobre la política monetaria europea.

Fuente: Yahoo Finance.

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