El precio de la luz para el domingo, 6 de septiembre de 2026 deja una jornada desigual: el precio medio se sitúa en 0,1619 €/kWh, pero hay momentos especialmente baratos que invitan a concentrar consumos. Según el semáforo de la jornada, el día se mantiene en AMARILLO, con oportunidad clara para ajustar horarios.

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En esta fecha destacan dos extremos: la hora más barata es de 15:00 a 16:00 con 0,0015 €/kWh, mientras que el pico máximo llega de 21:00 a 22:00 con 0,3017 €/kWh. Entre medias, la franja más económica se concentra de 13:00 a 16:00 (0,0057 €/kWh), un tramo útil para programar tareas domésticas como lavadoras, lavavajillas o el grueso de la cocina.

Horas clave para ahorrar: aprovecha el tramo “casi regalado” y evita el pico

Si tu objetivo es reducir el coste sin complicarte, hoy hay una pauta muy clara. Las mejores horas para consumir están en el mediodía y la tarde temprana: la franja más económica es de 13:00 a 16:00 y la hora más barata aparece justo dentro de ese periodo, entre 15:00 y 16:00 (0,0015 €/kWh).

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El otro lado de la moneda es la hora más cara, de 21:00 a 22:00, donde el precio alcanza 0,3017 €/kWh. En la práctica, es el momento en el que conviene evitar picos de demanda: si puedes, retrasa encendidos de horno o calderas de apoyo y espera a que baje el precio tras el tramo caro.

Evolución del precio por tramos: cómo se mueve la jornada de madrugada a noche

Madrugada y primeras horas: el arranque del día es relativamente alto frente al mediodía. De 00:00 a 06:00 los valores se mueven en la parte alta de la tabla horaria, y a partir de ahí empieza a notarse el cambio de ritmo.

Mañana: la mañana presenta un comportamiento muy contrastado. Tras horas con precios que aún no ayudan (como 07:00-08:00 y 08:00-09:00), el tramo se desplaza hacia mínimos claros: especialmente entre 10:00 y 14:00, con precios muy bajos que anticipan la mejor ventana del día.

Tarde: es la fase ganadora. La electricidad se concentra en los niveles más ventajosos de la jornada, con el punto más destacado de 15:00-16:00 (0,0015 €/kWh) y una franja económica que se mantiene de forma sostenida entre 13:00 y 16:00. Es el mejor momento para mover consumos de más potencia o programarlos con antelación.

Noche: a partir del final de la tarde el precio vuelve a subir de forma progresiva. Tras pasar por valores ya más altos en 17:00-20:00, la jornada remata con el pico máximo de 21:00 a 22:00 (0,3017 €/kWh) y después desciende, aunque sin regresar a los mínimos del mediodía.

Precio de la luz por horas (domingo 6 de septiembre de 2026)

00:00 – 01:00: 0.2254 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.2245 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.221 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.2193 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.216 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.2137 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2153 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2313 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2275 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.1189 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.0242 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.0086 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.0066 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0076 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0079 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0015 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0237 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1141 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1923 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.2643 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.2898 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3017 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2678 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2619 €/kWh

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