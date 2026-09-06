El precio de la luz para hoy lunes, 7 de septiembre de 2026 se sitúa en un promedio de 0,2212 €/kWh, pero la jornada viene marcada por contrastes claros: mediodía muy barato y una subida fuerte por la noche.

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Según los datos del día, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0854 €/kWh, mientras que la hora a evitar es de 21:00 a 22:00, con el máximo del día en 0,3804 €/kWh. Si puedes ajustar consumos como lavadora, lavavajillas u horno, hoy hay margen para notar la diferencia.

Horas clave para ahorrar: el mediodía manda y la noche encarece

Para reducir el coste de la factura, hoy la estrategia es bastante directa: aprovecha el tramo barato y desplaza el consumo intenso fuera del pico nocturno.

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,0854 €/kWh .

con . Hora más cara: 21:00 – 22:00 con 0,3804 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0948 €/kWh.

En la práctica, esta combinación hace que el centro de la tarde sea el momento más razonable para poner electrodomésticos de ciclo largo. Y si tu rutina lo permite, intenta evitar los consumos “pesados” cuando empieza el encarecimiento hacia la hora del pico.

Evolución por tramos: de la mañana más fresca al pico nocturno

Madrugada. Los precios se mueven con cifras relativamente contenidas durante buena parte de la noche, aunque a última hora de la madrugada comienza a aumentar la energía respecto al arranque del día.

Mañana. Tras un tramo en el que aparece un punto más bajo alrededor de mediodía inminente, la mañana tiende a ser más cara que el tramo realmente favorable: es un periodo menos eficiente para concentrar consumos intensivos.

Tarde. Aquí está la clave: desde 13:00 – 14:00 el precio cae y, especialmente, a partir de las 14:00 comienza la zona de ahorro. La franja 14:00 – 17:00 es la más económica del día, una ventana ideal para programar tareas que no dependan de una hora fija.

Noche. La situación cambia de forma clara: el precio va subiendo a medida que avanza la noche y alcanza el máximo entre 21:00 y 22:00. Es el momento menos recomendable para poner el horno o lanzar ciclos que incrementen notablemente el consumo.

Precio de la luz por horas (lunes, 07/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,2071 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2072 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2003 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2022 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1986 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2016 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2271 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2806 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2906 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2153 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2394 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1839 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1718 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1526 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0854 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0957 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1034 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1541 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2802 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3323 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3703 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3804 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2705 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2580 €/kWh

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