El IBEX 35 cerró el martes 20 de octubre de 2026 al alza, con una subida del 0,28% tras marcar un máximo intradía en la sesión. El selectivo español terminó en 19.092,40 puntos, según Yahoo Finance.

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La cotización avanzó con una diferencia positiva frente a la sesión previa, mientras que el rango de negociación quedó definido entre el mínimo y el máximo intradía registrados en el mercado.

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Cómo cerró el IBEX 35

En la sesión del 20 de octubre, el IBEX 35 inició la negociación en 18.979,30 puntos y alcanzó su máximo intradía en 19.225,80 puntos. El mínimo se situó en 18.899,40 puntos, en un movimiento que refleja una sesión con recorrido pero finalmente favorable.

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El cierre se estableció en 19.092,40 puntos, frente a los 19.039,30 puntos con los que concluyó la sesión anterior. De acuerdo con Yahoo Finance, la variación del día fue de +53,10 puntos, lo que se traduce en un +0,28%.

La tendencia agregada del mercado resultó al alza, en línea con el saldo positivo del cierre y la recuperación respecto al mínimo intradía.

Evolución de la semana

Observando el comportamiento de las últimas sesiones, el IBEX 35 ha alternado días de avance y corrección. El cierre del 14 de octubre se situó en 19.230,70, mientras que el 15 de octubre el selectivo retrocedió hasta 19.177,70.

El 16 de octubre registró una mejora, con un cierre en 19.326,30. Sin embargo, el 19 de octubre volvió la presión vendedora y el índice terminó en 19.039,30.

En continuidad, el 20 de octubre aportó una recuperación moderada y consolidó el avance con un cierre en 19.092,40, según Yahoo Finance. El balance semanal muestra así un tramo con volatilidad controlada y cierres condicionados por el rango intradía de cada sesión.

Euríbor y mercados

En el contexto de tipos de interés, la evolución del euríbor suele marcar el tono de las decisiones financieras ligadas a préstamos hipotecarios y productos de ahorro vinculados a referencia monetaria. En la última etapa, el mercado mantiene la atención sobre la trayectoria esperada de los tipos, ya que cualquier cambio en expectativas puede trasladarse a la curva y, con ello, al coste de financiación.

La lectura habitual en este entorno es que el euríbor opera como termómetro de la dirección de los tipos en plazos relevantes, y su influencia se percibe de forma indirecta en la renta fija y en el apetito por riesgo en las bolsas. Por eso, la agenda de indicadores y las señales sobre política monetaria continúan siendo un catalizador para los movimientos de los índices.

Mientras tanto, el cierre del IBEX 35 del martes 20 de octubre se enmarca en una sesión con recorrido intradía y saldo final positivo, en línea con la tendencia al alza registrada por el selectivo, según Yahoo Finance.

Cierre: IBEX 35 en 19.092,40 puntos (+0,28%)

Fuente: Yahoo Finance.

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