El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha arremetido con dureza contra la gestión del Ejecutivo central tras conocerse que el Ministerio de Defensa disponía de alertas previas de la inteligencia española sobre la entrada masiva a través de la frontera. Vivas ha tildado de «realmente grave» que el Gobierno no reaccionara a los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos a la crisis.

Durante una rueda de prensa institucional celebrada en el Ayuntamiento junto a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José Pelayo, el líder autonómico defendió el trabajo riguroso de la inteligencia sobre el terreno y exigió explicaciones claras sobre la inacción estatal.

«Para poder avanzar es necesario conocer la verdad sobre lo que pasó. El hecho de que España no reaccionara a los avisos confirma algo realmente grave», aseveró Vivas visiblemente crítico con el Ministerio de Defensa tras las recientes declaraciones de la ministra Margarita Robles, quien admitió que existía conocimiento previo sobre la intención de entrada masiva.

Batería de reproches por la inacción estatal

El presidente ceutí enfatizó que la falta de respuesta ante las alertas del CNI forma parte de una cadena de omisiones y negligencias por parte de la administración central que aún exigen explicaciones públicas urgentes.

Falta de prevención: Vivas cuestionó abiertamente por qué no se tomaron medidas preventivas en la línea fronteriza teniendo sobre la mesa los informes de inteligencia.

Vivas cuestionó abiertamente por qué no se tomaron medidas preventivas en la línea fronteriza teniendo sobre la mesa los informes de inteligencia. Rechazo a la coordinación centralizada: El dirigente autonómico recordó que las peticiones iniciales para establecer un mando único de respuesta fueron ignoradas durante los momentos más críticos del episodio.

El dirigente autonómico recordó que las peticiones iniciales para establecer un mando único de respuesta fueron ignoradas durante los momentos más críticos del episodio. Denegación de la Emergencia: Reprochó asimismo que el Gobierno de la Nación se negara a decretar la declaración formal de Estado de Emergencia solicitada por las autoridades locales para hacer frente al desbordamiento de las capacidades de acogida y seguridad.

Exigencia de responsabilidades

Vivas reiteró que la ciudadanía ceutí requiere transparencia absoluta para esclarecer por qué se desoyeron los mecanismos de alerta temprana de la seguridad del Estado. La comparecencia conjunta con la FEMP sirvió para visibilizar el malestar de la administración local ante una gestión central que, a juicio del Ejecutivo autonómico, dejó desprotegida a la ciudad en uno de los episodios más críticos de su historia reciente.