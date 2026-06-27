J Kbello y Nia se imponen en el concurso de Antena 3 como Bruno Mars y Beyoncé, permitiendo al artista gaditano sumar su quinto triunfo y donar el premio a una asociación benéfica de Barcelona

La decimotercera edición de ‘Tu cara me suena’, el concurso de entretenimiento líder de Antena 3, encara una fase determinante tras la celebración de su undécima gala. J Kbello y Nia se han proclamado ganadores de esta entrega tras conquistar de forma unánime los votos del público y del jurado sobre el escenario. Con una imitación conjunta en la que encarnaron a las estrellas internacionales Bruno Mars y Beyoncé, el artista gaditano ha conseguido certificar su quinta victoria en la presente temporada del formato televisivo.

Al igual que sucedió en la jornada de la semana anterior, el intérprete andaluz ha decidido ceder la cuantía económica del premio, valorada en 3.000 euros, a Àngel Llàcer. Este ha sido el encargado de canalizar la donación a ‘Ahora Dónde’, una asociación sin ánimo de lucro establecida en la ciudad de Barcelona que enfoca su actividad en el bienestar y soporte de los jóvenes LGTBI+ que se enfrentan a situaciones de rechazo en el entorno familiar.

Así queda la clasificación general del programa

Los resultados y puntuaciones acumuladas después de la undécima gala configuran una tabla competitiva liderada por el vencedor de la noche, situando las posiciones de los nueve participantes de la siguiente manera:

J Kbello: 232 puntos

María Parrado: 217 puntos

Cristina Castaño: 210 puntos

Martín Savi: 200 puntos

Paula Koops: 182 puntos

Sole Giménez: 173 puntos

Aníbal Gómez: 135 puntos

Jesulín de Ubrique: 126 puntos

Leonor Lavado: 109 puntos

Balance de las actuaciones musicales de la Gala 11

La gala ofreció un repertorio variado en el que cada uno de los integrantes de la edición asumió diferentes retos de caracterización y nivel vocal. El desglose completo de las interpretaciones que conformaron la última emisión del programa incluye los siguientes cometidos:

Leonor Lavado: Afrontó la imitación de Luz Casal.

Paula Koops: Se encargó de encarnar a Dolly Parton.

Aníbal Gómez: Realizó su número musical como Samantha Fox.

Sole Giménez: Interpretó a Lady Gaga y Tony Bennett sirviéndose de la opción de traer a un amigo.

Jesulín de Ubrique: Defendió la canción de Amistades Peligrosas acompañado por su pareja.

Martín Savi: Se puso en la piel del cantante Luis Miguel.

Cristina Castaño: Llevó a cabo la imitación de Dua Lipa.

María Parrado: Asumió el reto de interpretar a Céline Dion.

J Kbello: Completó su presencia en la gala emulando a Imagine Dragons de forma individual, además de su dúo ganador.

Expectativas ante las actuaciones de la Gala 12

El horizonte del programa se fija ya en la preparación de la Gala 12 de ‘Tu cara me suena 13’, una cita que mantiene las expectativas elevadas a través de una nueva propuesta de imitaciones. Los concursantes se verán obligados a exponer nuevamente su versatilidad artística ante la audiencia y el jurado del espacio.

La próxima entrega del ‘talent’ de Antena 3 incorporará retos específicos que incluyen cambios marcados de registro vocal, la ejecución de actuaciones de carácter grupal y la recreación de grandes iconos de la historia de la música. Esta jornada se vislumbra fundamental en la evolución del concurso para comenzar a asegurar los puestos definitivos dentro de la clasificación general, así como para empezar a perfilar de manera clara a los principales favoritos para alzarse con el triunfo en esta decimotercera edición.