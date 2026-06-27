El concurso de Atresmedia inicia su fase decisiva el sábado a las 22:00 horas, donde los talents competirán por llegar a las semifinales en una gala que contará con las actuaciones de Becky G y Leire Martínez

Antena 3 estrena este sábado, a partir de las 22:00 horas, la primera noche de ‘Los Asaltos’ de ‘La Voz Kids’, una de las fases más decisivas del concurso musical de Atresmedia. Con los equipos ya reducidos a siete talents por coach, Ana Mena y Edurne serán las primeras en escoger a los artistas que lograrán un puesto directo en las semifinales. Presentado por Eva González, el talent show afronta una nueva etapa en la que las actuaciones individuales cobrarán todo el protagonismo de la noche.

A diferencia de fases anteriores, los coaches y sus asesores seguirán las interpretaciones desde una posición privilegiada, lo que les permitirá valorar cada detalle antes de tomar una decisión. En esta primera gala, Ana Mena contará con el apoyo de Becky G, mientras que Edurne estará acompañada por Leire Martínez. Ambas cantantes ejercerán como asesoras durante las actuaciones y participarán activamente en la elección de los concursantes que continúen en el programa.

La mecánica de ‘Los Asaltos’ recupera además algunos de los elementos más reconocibles del formato. Entre ellos se encuentra la denominada Zona de Peligro, espacio donde cada coach deberá situar a tres de sus talents, quienes dispondrán de una última oportunidad para seguir en la competición durante el posterior Asalto Final. Por otro lado, los entrenadores volverán a disponer del Pase Directo, que permitirá enviar a uno de sus concursantes directamente a las semifinales. A ello se suman los tradicionales robos, con los que cada coach podrá incorporar a un talent procedente de otro equipo y clasificarlo automáticamente para la siguiente fase.

La gala televisiva también incluirá dos actuaciones especiales sobre el escenario. Ana Mena y Becky G interpretarán de forma conjunta una versión del tema ‘Dreaming on You’, mientras que Edurne y Leire Martínez compartirán escenario para cantar la canción ‘Mi nombre’. Junto a ellas, Luis Fonsi y Antonio Orozco continúan al frente de sus respectivos equipos en esta edición del concurso. Ambos estarán asesorados por Melody y Antoñito Molina, respectivamente, aunque sus equipos protagonizarán la siguiente entrega de ‘Los Asaltos’.

El programa de Atresmedia llega a esta nueva fase respaldado por sus buenos resultados de audiencia. ‘La Voz Kids’ se mantiene como el espacio líder de la noche de los sábados con una media del 13% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores, además de superar los 3,1 millones de espectadores únicos y liderar también entre el público más joven.

Asimismo, esta edición ha logrado por primera vez la certificación internacional Albert, impulsada por BAFTA, que reconoce las producciones comprometidas con la sostenibilidad. El programa ha obtenido este distintivo medioambiental gracias a la implantación de medidas como el uso de energía renovable, la utilización de iluminación LED, la reducción de plásticos de un solo uso, la reutilización de materiales y la medición detallada de la huella de carbono durante todo el proceso de la producción. Con el inicio de ‘Los Asaltos’, el concurso entra en una fase clave de la competición, en la que cada decisión de los coaches será determinante para configurar el camino hacia la gran final.