Si hoy repostar en Ceuta es tu plan, conviene echar un vistazo a la foto completa: el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y ofrece una referencia clara para comparar. En este domingo, el promedio de gasolina 95 se sitúa en 1,401 €/L (con un rango entre 1,379 y 1,409). La gasolina 98 marca 1,430 €/L y el gasóleo A queda en 1,468 €/L.

La buena noticia es que en la ciudad hay diferencias apreciables entre marcas y ubicaciones: por ejemplo, en 95 aparecen precios desde 1,379 €/L. A continuación tienes las opciones más baratas del día y, al final, también las más caras para que puedas decidir con ventaja.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1,379 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1,379 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1,399 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1,408 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1,408 €/L

En gasolina 95, el salto entre el mínimo y el máximo observado es de unos 0,030 €/L. Ese diferencial, aunque parezca pequeño, se nota cuando repostas una cantidad relevante.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1,409 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1,409 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1,429 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1,438 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1,438 €/L

Para 98, el mínimo disponible hoy está en 1,409 €/L, concentrado en las dos ubicaciones de ON365 citadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N): 1,439 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): 1,439 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): 1,459 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): 1,478 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10): 1,478 €/L

Si repostas diésel, el rango observado hoy es más amplio: del 1,439 €/L al 1,478 €/L. Es el tipo de combustible donde conviene más comparar, especialmente si haces trayectos habituales.

Las más caras

Por el lado opuesto, estas son las gasolineras con precios más altos en la muestra (según el Ministerio para la Transición Ecológica):

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): 1,409 €/L (gasolina 95)

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N): (gasolina 95) CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): 1,409 €/L (gasolina 95)

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N): (gasolina 95) DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10): 1,408 €/L (gasolina 95)

Que aparezcan valores similares en el extremo alto sugiere que, para gasolina 95, la diferencia final depende de encontrar la estación que marca el mínimo dentro de la propia horquilla.

Consejos

Compensa distancia y tiempo: si la diferencia de precio es pequeña, revisa si el desvío te compensa en coste real.

si la diferencia de precio es pequeña, revisa si el desvío te compensa en coste real. Compara por tipo de combustible: no todos los precios se mueven igual. Usa la tabla por 95, 98 o diésel .

no todos los precios se mueven igual. Usa la tabla por . Mira el “mínimo” del día: hoy, en gasolina 95 y diésel, ON365 marca los precios más bajos en las ubicaciones informadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

hoy, en gasolina 95 y diésel, ON365 marca los precios más bajos en las ubicaciones informadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Repostaje planificado: si puedes ajustar tu parada a cuando tu estación habitual no esté en el rango bajo, el ahorro se acumula.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de Ceuta, domingo 28 de junio de 2026).