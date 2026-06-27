Se informa, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que la nueva edición del sorteo de La Primitiva se ha celebrado el sábado 27 de junio de 2026. Se publica a continuación la combinación oficial comunicada por el organismo gestor y los datos complementarios del sorteo.

Se recuerda que la información aquí recogida procede de la citada entidad pública y que cualquier verificación o trámite deberá realizarse atendiendo a la documentación oficial emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora: 01, 05, 18, 36, 37, 42

Número complementario: 17 · Reintegro: 2 · Joker: 2530529

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se informa que las categorías de premios establecidas para La Primitiva son las siguientes: especial 6+reintegro; 1ª categoría: 6 aciertos; 2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario; 3ª categoría: 5 aciertos; 4ª categoría: 4 aciertos; 5ª categoría: 3 aciertos; y reintegro para aquellos boletos cuyo número de reintegro coincida con el extraído. Se ha de atender a la relación oficial de boletos premiados publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la determinación de importes y unidades premiadas en cada categoría.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se explica que La Primitiva se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 49. Se informa que los sorteos ordinarios se celebran los jueves y los sábados. Se indica que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro y que, de manera opcional, puede añadirse la modalidad Joker en los términos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se comunica que los premios deberán ser reclamados en los canales y oficinas habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del plazo de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se aplicará la normativa fiscal vigente a los premios percibidos y se hará referencia al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria conforme a la normativa aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la organización y gestión de La Primitiva corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que la periodicidad habitual del sorteo incluye sesiones semanales con carácter ordinario los jueves y los sábados.

Verificación oficial

Se recomienda la comprobación frente a las publicaciones oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)