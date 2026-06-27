El precio de la luz para hoy, domingo 28 de junio de 2026, mantiene un tono favorable para el ahorro doméstico: el precio medio es de 0,0994 €/kWh, según los datos de la jornada. Lo más interesante está en el valle de mediodía, con horas muy por debajo del promedio, mientras que la noche concentra el pico más caro.

Con el semáforo VERDE, la recomendación es clara: si puedes mover consumos intensivos como lavadora, lavavajillas o parte de la carga del día hacia las franjas de menor coste, notarás el impacto en la factura. En cambio, conviene evitar la franja más cara cuando sea posible.

Las horas clave para ahorrar hoy (domingo 28/06)

La jornada deja tres datos muy útiles para planificar: la hora más barata es 13-14 h con un precio de 0,0199 €/kWh. El pico más caro llega en la noche, en concreto 22-23 h, con 0,1806 €/kWh. Y, como referencia de franja especialmente ventajosa, destaca la franja más económica en torno a 0,02 €/kWh, una zona ideal para concentrar los consumos que más pesan.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de madrugada a noche

Madrugada (00:00 – 07:00): el día arranca con precios relativamente altos frente al valle posterior. Las tarifas se mueven en niveles por encima del tramo más barato, así que es un mal momento para trasladar grandes cargas si tienes flexibilidad.

Mañana (08:00 – 12:00): se aprecia un descenso progresivo. El coste baja con claridad y prepara el terreno para las horas más eficientes, especialmente a partir de la mitad de la mañana.

Tarde (13:00 – 19:00): aquí está el núcleo del ahorro. Desde 13-14 h se marca el mínimo del día y el precio se mantiene muy competitivo en la franja central. Más tarde, el coste empieza a subir, pero sin alcanzar todavía los niveles más exigentes de la noche.

Noche (20:00 – 24:00): la tarifa se encarece de forma notable. Tras precios más altos desde el inicio de la noche, el máximo de la jornada aparece entre 22-23 h, por lo que conviene programar tareas y evitar picos de consumo en ese intervalo si tu horario lo permite.

Precio de la luz por horas: domingo 28/06/2026