La humedad en viviendas de Ceuta provoca condensación en ventanas, rincones fríos y ropa que tarda en secar.

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Esa humedad favorece la aparición de moho y malos olores; una ventilación bien planteada puede mejorar el ambiente interior.

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No basta ventilar «a cualquier hora»: hay que hacerlo en momentos adecuados y acompañar la ventilación con hábitos que reduzcan la acumulación de vapor.

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Por qué se forma el moho en casa

El moho aparece cuando confluyen humedad suficiente y superficies que tardan en secarse. En pisos ceutíes esto suele ocurrir junto a ventanas, detrás de muebles pegados a la pared o en estancias con escasa ventilación natural. La condensación agrava el problema: el agua se deposita en la superficie, la pared mantiene la humedad y los olores pasan a ser persistentes. Actuar sobre la ventilación y el secado de las superficies evita que el moho se instale y se reproduce.

Ventilar bien: lo que funciona en viviendas de Ceuta

La ventilación busca renovar el aire interior y reducir el vapor de agua. Para ello:

Ventila en tandas cortas y efectivas : varias aperturas breves renuevan mejor el aire que dejar la estancia abierta mucho tiempo.

: varias aperturas breves renuevan mejor el aire que dejar la estancia abierta mucho tiempo. Prioriza la ventilación cruzada : si la distribución lo permite, abre ventanas enfrentadas para que el aire circule y se renueven las zonas interiores.

: si la distribución lo permite, abre ventanas enfrentadas para que el aire circule y se renueven las zonas interiores. Ajusta la ventilación a la actividad : cocina, duchas y secado de ropa elevan la humedad; ventilar justo después de estas tareas reduce el tiempo de humedad.

: cocina, duchas y secado de ropa elevan la humedad; ventilar justo después de estas tareas reduce el tiempo de humedad. No bloquees el paso del aire: deja espacio entre muebles y paredes para evitar puntos donde la humedad queda estancada.

Señales de humedad que conviene vigilar

Detectar el problema a tiempo facilita su solución:

Manchas oscuras o puntitos cerca de marcos de ventanas o en rincones.

cerca de marcos de ventanas o en rincones. Condensación frecuente en cristales, especialmente por la noche o por la mañana.

en cristales, especialmente por la noche o por la mañana. Olores a cerrado , sobre todo en armarios, habitaciones poco usadas o tras días húmedos.

, sobre todo en armarios, habitaciones poco usadas o tras días húmedos. Ropa que tarda en secar o que conserva olor persistente, incluso estando seca.

El objetivo es reducir el tiempo que las superficies permanecen húmedas antes de que el moho se consolide.

Hábitos que ayudan a que la ventilación sea suficiente

Ventilar debe ir acompañado de acciones sencillas:

Usa el extractor al cocinar y mantén la ventilación durante la preparación y un rato después.

y mantén la ventilación durante la preparación y un rato después. Tras duchas , ventila el baño o conduce el aire al exterior para evitar que el vapor se quede en el hogar.

, ventila el baño o conduce el aire al exterior para evitar que el vapor se quede en el hogar. Si secas ropa en interior , procura ventilar ese lugar para que el proceso no cargue el ambiente de vapor.

, procura ventilar ese lugar para que el proceso no cargue el ambiente de vapor. Revisa zonas de riesgo: detrás de cortinas que tocan la pared, rincones fríos y muebles pegados.

Cuándo conviene pedir ayuda

Si aparecen manchas de moho extensas, si vuelven pese a mejorar la ventilación o se detectan filtraciones o humedades estructurales, conviene consultar con un profesional. En esos casos, la ventilación puede no ser suficiente por sí sola.

Conclusión

Controlar la humedad en Ceuta depende de hábitos y de ventilar con sentido: renovar el aire, evitar que la condensación permanezca en las superficies y permitir que paredes y rincones se sequen.

Con cambios pequeños y constantes se reduce el moho y mejora el olor y el confort en el hogar.

Fuente: recomendaciones generales de climatización y control de humedad para viviendas basadas en guías divulgativas y buenas prácticas de ventilación del hogar (fuentes: servicios públicos y guías técnicas de calidad del aire interior).

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