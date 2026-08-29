Para arroz de grano largo se recomienda una proporción aproximada de 1 parte de arroz por 2 de agua; pequeñas desviaciones (10–20%) alteran la textura final.

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Cocinar arroz falla a menudo por errores repetidos: cantidades imprecisas, calor descontrolado o pasos suprimidos. Corrigiendo esos puntos se logra mayor consistencia sin recetas complejas.

1) No elegir bien el tipo de arroz

No todos los arroces se comportan igual: grano largo, medio y corto, además de variedades específicas como bomba o arborio, absorben y liberan almidón de distinta manera. Lee la etiqueta del fabricante y elige la variedad según el resultado que busques —suelto, meloso o cremoso—; la técnica y la cantidad de líquido deben ajustarse en consecuencia.

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2) Medir a ojo el agua y el arroz

No respetar una proporción constante es una de las causas más claras de arroz pasado o duro. Usa siempre la misma unidad de medida —vaso o balanza— hasta dominar la receta.

Proporciones orientativas: arroz de grano largo 1:2 (arroz:agua); grano medio/curto 1:1,75–1:2; risotto (arborio) requiere alrededor de 1:3 de líquido total, añadido gradualmente; arroz bomba para paella puede necesitar entre 1:2 y 1:2,5 según el tipo y el fabricante.

3) Enjuagar cuando no toca (o no enjuagar cuando sí)

Enjuagar reduce el almidón superficial y ayuda a obtener un grano más suelto en arroces largos. En preparaciones como risottos, ese almidón aporta la cremosidad deseada, por lo que no conviene enjuagar. Sigue la indicación de la receta: si pide lavado, aclara con suavidad y escurre bien; si no lo indica, evita hacerlo por costumbre.

4) Remover demasiado (o nada en absoluto)

El movimiento excesivo libera almidón y favorece que el arroz quede pastoso, sobre todo en fases tempranas de la cocción. Tampoco es buena idea no tocarlo nunca: un par de intervenciones suaves al inicio y otra al final para soltar los granos suele bastar. Si la receta especifica remover (por ejemplo, en risottos), hazlo con ritmo y una cuchara de madera.

5) Empezar con el fuego demasiado alto

Un hervor descontrolado hace que la superficie del grano se ablande antes que el interior. Procede así: lleva el líquido a ebullición, añade el arroz y reduce enseguida el fuego para mantener una cocción uniforme y controlada. Evitar cambios bruscos de temperatura reduce la probabilidad de que el centro quede duro.

6) No tapar o levantar la tapa con frecuencia

El vapor cocina parte del grano; cocinar sin tapa o abrirla constantemente acelera la evaporación y altera tiempos. Mantén la olla tapada salvo comprobaciones puntuales al final, y utiliza una tapa que selle razonablemente para conservar el vapor.

7) Cocinar sin dar reposo

El reposo final (3–8 minutos, según cantidad y tipo de arroz) permite que el grano termine de absorber el líquido y que la humedad se distribuya de forma homogénea. Apaga el fuego, deja la olla tapada y, si buscas granos sueltos, airea con un tenedor antes de servir.

8) No ajustar según la olla y el tipo de fuego

El grosor del recipiente, la potencia del quemador y la distribución del calor influyen tanto como la receta. Si tu cocina tiende a quemar por la base, reduce ligeramente la intensidad una vez iniciado el hervor; si la cocción es demasiado lenta, aumenta con cautela. Aprende a cómo responde tu olla en lugar de confiar solo en tiempos estándar.

Trucos sencillos para que el arroz salga mejor

Lee la variedad y el objetivo: suelto, cremoso o para un plato concreto.

suelto, cremoso o para un plato concreto. Usa medidas consistentes: misma unidad para arroz y líquido.

misma unidad para arroz y líquido. Controla el hervor: inicia con fuerza y luego mantén una cocción estable.

inicia con fuerza y luego mantén una cocción estable. Respeta el vapor: tapa durante la cocción y evita inspecciones continuas.

tapa durante la cocción y evita inspecciones continuas. Da reposo: 3–8 minutos con la olla tapada para que el punto termine de asentarse.

Consejo para meses de calor

Con ritmos de cocina más acelerados en verano, no subas el fuego para “ganar tiempo”; el arroz suele penalizar los cambios bruscos de temperatura. Mantén la cocción controlada y respeta el reposo para compensar condiciones ambientales que alteren la evaporación.

Si aplicas estas correcciones junto a la receta que usas, es probable que el arroz deje de ser un problema y se convierta en un recurso fiable para tus comidas.

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