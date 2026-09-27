Según AEMET, la radiación ultravioleta puede mantenerse elevada en la franja sur en septiembre; en Ceuta esa persistencia se traduce con frecuencia en tirantez, hiperpigmentación y molestias en piel expuesta tras los meses de verano.

Lee tambien: Piel y manos en septiembre: cómo reforzar la barrera cutánea con hábitos sencillos

La piel acumulada de sol no desaparece al bajar las temperaturas; por eso conviene mantener cuidados sencillos y adaptarlos a la actividad diaria en la ciudad.

Por qué la piel necesita continuidad

La radiación solar influye de forma acumulativa en el aspecto y la salud cutánea. En una ciudad costera como Ceuta, el reflejo del mar y las salidas al exterior hacen que la exposición siga siendo relevante incluso en días más frescos.

Lee tambien: Cómo evitar atascos y malos olores en los desagües: hábitos sencillos para todo el hogar

Abandonar la protección de golpe puede aumentar la sensibilidad y favorecer la aparición o el oscurecimiento de manchas.

Protección solar: cómo y cuándo

Que el fotoprotector sea eficaz depende del uso, no solo de la cifra del factor. Para aprovecharlo:

Aplicarlo de forma uniforme en rostro y zonas expuestas antes de salir.

en rostro y zonas expuestas antes de salir. Reaplicarlo tras sudar, bañarse o en exposiciones prolongadas (según indicaciones del producto).

tras sudar, bañarse o en exposiciones prolongadas (según indicaciones del producto). No limitarse a días muy soleados: la radiación incide aun con cielo variable.

Si usas maquillaje o hidratante con SPF, valora que a menudo no sustituyen una protección específica en jornadas de exposición sostenida.

Hidratación y reparación: el después del sol

Con la transición de verano a otoño la piel puede perder confort; una rutina básica suele bastar para apoyar la reparación.

Limpiar con suavidad , evitando geles o limpiadores agresivos.

, evitando geles o limpiadores agresivos. Hidratar a diario , especialmente rostro y zonas resecas.

, especialmente rostro y zonas resecas. Priorizar la barrera cutánea: ante escozor o descamación, elegir fórmulas sin irritantes.

Si ya hay manchas o marcas, la constancia con el protector y los cuidados básicos es clave: las mejoras requieren tiempo.

Señales para ajustar hábitos

Refuerza cuidados y consulta con un profesional sanitario si aparecen cambios llamativos o las lesiones no mejoran. Presta atención a:

Mayor sensibilidad al calor o al roce.

al calor o al roce. Zonas que se oscurecen con rapidez.

con rapidez. Molestias tras días de exterior (tirantez, enrojecimiento, descamación).

Consejos prácticos para el día a día en Ceuta

Adapta la protección al plan: paseos por el litoral, recados o actividad al aire libre requieren medidas distintas.

Busca sombra en tramos de mayor exposición.

en tramos de mayor exposición. Completa con accesorios (gorra o sombrero) si vas a caminar tiempo prolongado.

(gorra o sombrero) si vas a caminar tiempo prolongado. Mantén la hidratación general: beber agua y cuidar la piel desde fuera ayudan al confort.

Estos hábitos facilitan la transición a la rutina y reducen el riesgo de que la piel llegue al otoño más dañada de lo necesario.

Fuente: Recomendaciones generales de fotoprotección y cuidado cutáneo basadas en criterios de salud pública, guías dermatológicas y normativa de etiquetado; aplique siempre el modo de empleo del envase.

Te puede interesar