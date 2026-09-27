Según AEMET, la radiación ultravioleta puede mantenerse elevada en la franja sur en septiembre; en Ceuta esa persistencia se traduce con frecuencia en tirantez, hiperpigmentación y molestias en piel expuesta tras los meses de verano.
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La piel acumulada de sol no desaparece al bajar las temperaturas; por eso conviene mantener cuidados sencillos y adaptarlos a la actividad diaria en la ciudad.
Por qué la piel necesita continuidad
La radiación solar influye de forma acumulativa en el aspecto y la salud cutánea. En una ciudad costera como Ceuta, el reflejo del mar y las salidas al exterior hacen que la exposición siga siendo relevante incluso en días más frescos.
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Abandonar la protección de golpe puede aumentar la sensibilidad y favorecer la aparición o el oscurecimiento de manchas.
Protección solar: cómo y cuándo
Que el fotoprotector sea eficaz depende del uso, no solo de la cifra del factor. Para aprovecharlo:
- Aplicarlo de forma uniforme en rostro y zonas expuestas antes de salir.
- Reaplicarlo tras sudar, bañarse o en exposiciones prolongadas (según indicaciones del producto).
- No limitarse a días muy soleados: la radiación incide aun con cielo variable.
Si usas maquillaje o hidratante con SPF, valora que a menudo no sustituyen una protección específica en jornadas de exposición sostenida.
Hidratación y reparación: el después del sol
Con la transición de verano a otoño la piel puede perder confort; una rutina básica suele bastar para apoyar la reparación.
- Limpiar con suavidad, evitando geles o limpiadores agresivos.
- Hidratar a diario, especialmente rostro y zonas resecas.
- Priorizar la barrera cutánea: ante escozor o descamación, elegir fórmulas sin irritantes.
Si ya hay manchas o marcas, la constancia con el protector y los cuidados básicos es clave: las mejoras requieren tiempo.
Señales para ajustar hábitos
Refuerza cuidados y consulta con un profesional sanitario si aparecen cambios llamativos o las lesiones no mejoran. Presta atención a:
- Mayor sensibilidad al calor o al roce.
- Zonas que se oscurecen con rapidez.
- Molestias tras días de exterior (tirantez, enrojecimiento, descamación).
Consejos prácticos para el día a día en Ceuta
Adapta la protección al plan: paseos por el litoral, recados o actividad al aire libre requieren medidas distintas.
- Busca sombra en tramos de mayor exposición.
- Completa con accesorios (gorra o sombrero) si vas a caminar tiempo prolongado.
- Mantén la hidratación general: beber agua y cuidar la piel desde fuera ayudan al confort.
Estos hábitos facilitan la transición a la rutina y reducen el riesgo de que la piel llegue al otoño más dañada de lo necesario.
Fuente: Recomendaciones generales de fotoprotección y cuidado cutáneo basadas en criterios de salud pública, guías dermatológicas y normativa de etiquetado; aplique siempre el modo de empleo del envase.