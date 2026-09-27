Los malos olores y los atascos suelen empezar cuando el sifón pierde su sello de agua o se obstruye con grasa, pelo y restos orgánicos. En Ceuta, con viviendas de tamaños y distribuciones variados, esos problemas suelen advertirse pronto.

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Un desagüe no solo evacua agua: arrastra restos de comida, grasa, pelo y partículas que, al acumularse, forman una capa que reduce el paso del agua y favorece olores.

Por qué aparecen los olores en los desagües

El sifón actúa como barrera para impedir que el aire de la red de saneamiento entre en la vivienda. Si se queda sin agua —por desuso prolongado de una estancia, por ejemplo— o hay una obstrucción parcial, los olores se perciben con facilidad.

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Los malos hábitos aceleran la acumulación: verter grasa, tirar restos alimentarios o permitir que el pelo llegue al sifón incrementa la probabilidad de olores y atascos.

Hábitos que evitan atascos desde el día a día

La prevención es práctica y cotidiana. Tres focos de atención: lo que entra por el desagüe, lo que se queda en la zona y la frecuencia con la que revisas la instalación.

Retira sólidos antes de fregar . Usa un colador o elimina residuos con papel antes de abrir el grifo.

. Usa un colador o elimina residuos con papel antes de abrir el grifo. No viertas grasa . Deja que se solidifique en papel y deposítalo en la basura, no en el desagüe.

. Deja que se solidifique en papel y deposítalo en la basura, no en el desagüe. Instala rejillas para el pelo . En ducha y lavabo, reducen la llegada de cabellos al sifón.

. En ducha y lavabo, reducen la llegada de cabellos al sifón. No forcéis el paso del agua. Si el desagüe va lento, evita verter grandes cantidades de agua de golpe hasta identificar la causa.

Rutina de mantenimiento fácil

No hace falta limpiar a fondo cada pocos días; basta con acciones regulares y sencillas para evitar acumulaciones. Revisa sifones y rejillas y retira los restos visibles.

Revisa los sifones . Si aparece olor tras periodos de inactividad, comprueba que mantienen agua en la trampa.

. Si aparece olor tras periodos de inactividad, comprueba que mantienen agua en la trampa. Limpia la zona visible . Retira pelos y restos antes de que pasen al interior del sifón.

. Retira pelos y restos antes de que pasen al interior del sifón. Agua caliente con moderación . Puede ayudar a arrastrar grasas poco adheridas, pero no sustituye la limpieza mecánica si hay obstrucción.

. Puede ayudar a arrastrar grasas poco adheridas, pero no sustituye la limpieza mecánica si hay obstrucción. Pequeño y frecuente. Intervenciones breves y regulares reducen la necesidad de reparaciones mayores.

Qué hacer si el desagüe va lento

Un descenso lento del agua suele indicar una obstrucción parcial. Antes de usar productos agresivos, actúa con pasos básicos y seguros.

Comprueba rejillas y sifones en ducha y lavabo; muchas veces la causa está ahí.

en ducha y lavabo; muchas veces la causa está ahí. Revisa el punto de unión si detectas goteos o acumulación externa de residuos.

si detectas goteos o acumulación externa de residuos. Consulta a un profesional si el problema persiste: los atascos en conducciones pueden requerir intervención técnica.

Sigue siempre las indicaciones de uso y precauciones que figuran en la etiqueta de cualquier producto y evita mezclar químicos.

Consejos útiles para viviendas de Ceuta

En estancias poco usadas el sifón puede perder agua y dejar pasar olores; revisa especialmente baños, aseos de invitados y lavaderos tras periodos de ausencia.

Detecta señales tempranas: olor que aparece al poco rato, agua que baja más lento de lo habitual o gorgoteo. Atenderlas a tiempo disminuye la probabilidad de un atasco serio.

Señales para pedir ayuda

Pide asistencia técnica cuando el problema se repita, afecte a varios puntos de la vivienda o el desagüe haga ruidos y el agua suba. En esos casos la causa puede estar en tramos de conducción más allá del sifón y requiere medios y herramientas profesionales.

Con hábitos constantes y revisiones periódicas de sifones y rejillas, es posible mantener los desagües en mejores condiciones y reducir olores y sorpresas.

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