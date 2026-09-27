Este domingo 27 de septiembre de 2026 conviene comenzar por los informativos del prime time y reservar la ficción o el cine para el tramo final: en La 1 destaca el bloque de La amiga estupenda y en laSexta Equipo de Investigación cierra la noche.

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En Ceuta las cadenas nacionales se reciben por TDT; el horario local coincide con el peninsular, así que esta guía sigue la programación oficial de la parrilla de hoy.

Si prefieres no cambiar de canal, planta la noche en una franja —información, entretenimiento, cierre— y síguela en la misma emisora.

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Selección rápida según interés

Informativos: abiertos en varias cadenas al inicio del prime time.

abiertos en varias cadenas al inicio del prime time. Entretenimiento: bloques de concursos y programas nocturnos tras los boletines.

bloques de concursos y programas nocturnos tras los boletines. Ficción/cine: ocupan la franja final en la mayoría de las cadenas.

La 1

Prime time con mezcla de deporte y ficción: si quieres alternar, La 1 concentra ambos formatos en bloque.

20:35 Futbol. UEFA nations league

Futbol. UEFA nations league 22:40 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:35 La amiga estupenda

La amiga estupenda 00:25 La amiga estupenda. las deudas del cuerpo

La amiga estupenda. las deudas del cuerpo 01:20 La amiga estupenda

Recomendación: sigue el partido a las 20:35 y la tanda de La amiga estupenda desde las 22:40 si buscas continuidad dramática.

La 2

Propuesta basada en evento y posterior relato televisivo; útil si prefieres una noche más reposada.

20:30 Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026

Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026 20:30 Festival de San Sebastián 2026

Festival de San Sebastián 2026 22:00 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 00:30 Un asesinato con vistas

Un asesinato con vistas 01:20 Un asesinato con vistas

Recomendación: la gala de las 20:30 y, para quienes quieran ficción, Un asesinato con vistas a partir de las 00:30.

Antena 3

Abre con información y sigue con deporte, tiempo y entretenimiento nocturno.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’

Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’ 23:40 La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche 01:10 La ruleta de la suerte noche

Recomendación: para información, A3 Noticias Fin de Semana a las 21:00; para entretenimiento continuo, La ruleta de la suerte noche desde las 22:10.

Cuatro

Noticias y tiempo al inicio y cierre con cine; opción práctica si quieres variedad sin cambiar de cadena.

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:55 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:10 Viajeros cuatro

Viajeros cuatro 22:30 Colin Firth y Taron Egerton protagonizan ‘Kingsman: Servicio Secreto’

Recomendación: empieza con Noticias cuatro a las 20:00 y vuelve a las 22:30 para la película.

Telecinco

La noche mezcla entretenimiento, informativos y cine; útil para casas que buscan variedad dentro de una misma cadena.

20:00 Rueda la letra

Rueda la letra 21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First dates

First dates 22:30 Michelle Jenner y Elena Irureta protagonizan ‘Ocho apellidos marroquís’

Recomendación: Informativos telecinco a las 21:00 y la película ‘Ocho apellidos marroquís’ a las 22:30.

laSexta

Cadena orientada al análisis y la investigación: boletines al inicio y un cierre con reportajes en profundidad.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:35 laSexta Xplica

laSexta Xplica 01:55 Equipo de Investigación

Recomendación: laSexta Noticias Fin de Semana a las 20:00 y Equipo de Investigación a las 01:55 para quien busque cierre de investigación.

Cierre: cómo elegir según tu plan de noche

Para ponerte al día, prioriza los boletines del inicio del prime time en la cadena que prefieras.

Si buscas desconexión, el cine de Cuatro y Telecinco es la salida más directa; para continuidad narrativa, elige las tandas de ficción como La amiga estupenda (La 1) o programas de investigación como Equipo de Investigación (laSexta).

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