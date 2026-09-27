Este domingo 27 de septiembre de 2026 conviene comenzar por los informativos del prime time y reservar la ficción o el cine para el tramo final: en La 1 destaca el bloque de La amiga estupenda y en laSexta Equipo de Investigación cierra la noche.
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En Ceuta las cadenas nacionales se reciben por TDT; el horario local coincide con el peninsular, así que esta guía sigue la programación oficial de la parrilla de hoy.
Si prefieres no cambiar de canal, planta la noche en una franja —información, entretenimiento, cierre— y síguela en la misma emisora.
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Selección rápida según interés
- Informativos: abiertos en varias cadenas al inicio del prime time.
- Entretenimiento: bloques de concursos y programas nocturnos tras los boletines.
- Ficción/cine: ocupan la franja final en la mayoría de las cadenas.
La 1
Prime time con mezcla de deporte y ficción: si quieres alternar, La 1 concentra ambos formatos en bloque.
- 20:35 Futbol. UEFA nations league
- 22:40 La amiga estupenda
- 23:35 La amiga estupenda
- 00:25 La amiga estupenda. las deudas del cuerpo
- 01:20 La amiga estupenda
Recomendación: sigue el partido a las 20:35 y la tanda de La amiga estupenda desde las 22:40 si buscas continuidad dramática.
La 2
Propuesta basada en evento y posterior relato televisivo; útil si prefieres una noche más reposada.
- 20:30 Gala de clausura del Festival de San Sebastián 2026
- 20:30 Festival de San Sebastián 2026
- 22:00 Malas lenguas Noche
- 00:30 Un asesinato con vistas
- 01:20 Un asesinato con vistas
Recomendación: la gala de las 20:30 y, para quienes quieran ficción, Un asesinato con vistas a partir de las 00:30.
Antena 3
Abre con información y sigue con deporte, tiempo y entretenimiento nocturno.
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Nueva entrega de ‘La ruleta de la suerte noche’
- 23:40 La ruleta de la suerte noche
- 01:10 La ruleta de la suerte noche
Recomendación: para información, A3 Noticias Fin de Semana a las 21:00; para entretenimiento continuo, La ruleta de la suerte noche desde las 22:10.
Cuatro
Noticias y tiempo al inicio y cierre con cine; opción práctica si quieres variedad sin cambiar de cadena.
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:55 Eldesmarque cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:10 Viajeros cuatro
- 22:30 Colin Firth y Taron Egerton protagonizan ‘Kingsman: Servicio Secreto’
Recomendación: empieza con Noticias cuatro a las 20:00 y vuelve a las 22:30 para la película.
Telecinco
La noche mezcla entretenimiento, informativos y cine; útil para casas que buscan variedad dentro de una misma cadena.
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 First dates
- 22:30 Michelle Jenner y Elena Irureta protagonizan ‘Ocho apellidos marroquís’
Recomendación: Informativos telecinco a las 21:00 y la película ‘Ocho apellidos marroquís’ a las 22:30.
laSexta
Cadena orientada al análisis y la investigación: boletines al inicio y un cierre con reportajes en profundidad.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 21:00 laSexta Deportes
- 21:10 laSexta Meteo
- 21:15 Sábado Clave
- 21:35 laSexta Xplica
- 01:55 Equipo de Investigación
Recomendación: laSexta Noticias Fin de Semana a las 20:00 y Equipo de Investigación a las 01:55 para quien busque cierre de investigación.
Cierre: cómo elegir según tu plan de noche
Para ponerte al día, prioriza los boletines del inicio del prime time en la cadena que prefieras.
Si buscas desconexión, el cine de Cuatro y Telecinco es la salida más directa; para continuidad narrativa, elige las tandas de ficción como La amiga estupenda (La 1) o programas de investigación como Equipo de Investigación (laSexta).