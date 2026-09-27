Las contraseñas reutilizadas, los routers sin actualizar y las redes Wi‑Fi mal configuradas son las vulnerabilidades más comunes en hogares conectados, según el INCIBE.

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En Ceuta, donde el teléfono móvil se emplea habitualmente para gestiones, compras y comunicaciones, revisar la seguridad doméstica beneficia tanto a familias como a personas mayores.

Empieza por el Wi‑Fi: el router es el punto de partida

El router controla quién entra en la red doméstica. Según las guías del INCIBE, conviene comprobar ajustes básicos para impedir accesos no autorizados.

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Cambia la contraseña por defecto si aún mantiene la que trae el fabricante.

si aún mantiene la que trae el fabricante. Activa el cifrado (elige el método más reciente que ofrezca tu equipo).

(elige el método más reciente que ofrezca tu equipo). Revisa el nombre de la red y evita identificadores que faciliten su localización.

y evita identificadores que faciliten su localización. Desactiva funciones no utilizadas, como la administración remota, para reducir la superficie de ataque.

Actualiza: lo que no se parchea, se expone

Muchas vulnerabilidades se corrigen con actualizaciones. Mantener al día móviles, ordenadores, televisores inteligentes, consolas y dispositivos de domótica reduce la probabilidad de intrusiones.

Activa actualizaciones automáticas cuando sea posible y, si un dispositivo ya no recibe parches, limita su acceso a la red o reemplázalo si maneja datos sensibles.

Contraseñas y accesos: menos reutilización, más control

Usar la misma contraseña en varios servicios amplifica el impacto si una cuenta se ve comprometida. INCIBE y la red INSAFE recomiendan gestionar credenciales con disciplina.

No reutilices contraseñas entre correo, banca, redes sociales y tiendas online.

contraseñas entre correo, banca, redes sociales y tiendas online. Activa la autenticación en dos factores en cuentas que lo permitan (correo, banca, compras).

en cuentas que lo permitan (correo, banca, compras). No compartas claves por mensajes o notas; si necesitas almacenarlas, usa un gestor de contraseñas fiable.

Mensajes y llamadas: confirma antes de actuar

Responder con rapidez a un mensaje que exige datos es uno de los fallos más habituales. Según INCIBE, lo más seguro es comprobar la veracidad antes de clicar o facilitar información.

Si recibes un enlace, verifica el remitente y desconfía de mensajes que urgencian la acción.

y desconfía de mensajes que urgencian la acción. No facilites contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios por mensajería.

Para gestiones de banca, administraciones o tramitación de envíos, accede manualmente a la web oficial o utiliza la app oficial.

Dispositivos compartidos: protege fotos, cuentas y pagos

En hogares con varios usuarios aumenta el riesgo si no hay control de accesos. Es necesario separar cuentas y revisar permisos de aplicaciones.

Configura perfiles o cuentas separadas en equipos compartidos.

o cuentas separadas en equipos compartidos. Revisa permisos de apps (ubicación, contactos, almacenamiento) y revócalos si no son necesarios.

En teléfonos, activa el bloqueo con PIN o biometría y evita que se quede desbloqueado al alcance de terceros.

Un plan sencillo en 10 minutos

Revisa que el Wi‑Fi tenga cifrado y una contraseña segura.

Comprueba que router y dispositivos tienen actualizaciones.

Activa doble factor en correo y servicios clave.

Define una norma familiar: ante mensajes raros, se consulta antes de pulsar.

Estas pautas son fáciles de aplicar y no requieren conocimientos técnicos. Si dudas con la configuración del router o ante una alerta, consulta el manual del fabricante o el soporte técnico oficial para evitar cambios improvisados.

Fuentes: recomendaciones de buenas prácticas del INCIBE y guías de ciberseguridad de organismos especializados.

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