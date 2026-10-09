El programa nocturno de Telecinco convoca este viernes 9 de octubre a los principales aludidos tras las intervenciones de la colaboradora para abordar los frentes abiertos con el clan Janeiro y la familia Mohedano.

El programa ‘De Viernes’, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en la franja nocturna de Telecinco, regresa este viernes 9 de octubre a la parrilla televisiva con una nueva entrega orientada a dar continuidad al impacto generado por las recientes apariciones de Belén Esteban. Tras completar dos intervenciones consecutivas que supusieron el retorno de la tertuliana a la cadena principal de Mediaset tres años y medio después de la conclusión de ‘Sálvame’ —módulo de contenido que se tradujo en dos récords sucesivos de audiencia para el espacio—, la producción del formato ha preparado un despliegue de invitados para analizar las ramificaciones de sus declaraciones. De este modo, la emisión abordará las fricciones mantenidas con el entorno de la familia Janeiro y las reacciones suscitadas en el seno del clan Mohedano a raíz de las manifestaciones vertidas en las últimas semanas por Rosa Benito y Chayo Mohedano.

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Beatriz Trapote regresa al plató para responder sobre la relación con María José Campanario y Juls Janeiro

La cobertura del formato arrancará con la presencia en el plató de la periodista Beatriz Trapote, quien acude nuevamente al programa tras el duro choque verbal mantenido con Belén Esteban la semana anterior. La esposa de Víctor Janeiro intervendrá de manera directa para ofrecer su testimonio sobre las vivencias acumuladas respecto a la madre de su sobrina y valorar la actitud mostrada por la madrileña en sus últimas comparecencias televisivas.

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«Quiero decir las cosas como son. Vi mucha rabia en Belén. Me ha dado mucha tristeza verla así; no es capaz de enterrar el hacha de guerra», ha aseverado Beatriz Trapote en las declaraciones previas a su participación en el espacio. Junto a esta valoración, la comunicadora abordará los testimonios ofrecidos recientemente por su sobrina, Juls Janeiro. Asimismo, la periodista responderá de forma explícita a los interrogantes planteados de forma reiterada por Esteban a lo largo de las dos últimas semanas, precisando la naturaleza del vínculo que mantiene en la actualidad con su cuñada, María José Campanario, y con la propia Juls Janeiro, además de detallar la fecha de su último contacto con la esposa de Jesulín de Ubrique.

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Esta semana, en ¡De Viernes!… 💥 Beatriz Trapote vuelve a plató dispuesta a tener su revancha.



Tras su tenso cara a cara con Belén Esteban, aún tiene mucho que contar.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/zcYbjQpNQ8 — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 8, 2026

Amador Mohedano y Chayo Mohedano abordan el distanciamiento familiar y la etapa en ‘Supervivientes All Stars’

El segundo eje temático de la noche estará centrado en la presencia de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado se sentará en el plató de ‘De Viernes’ para analizar las intervenciones públicas realizadas por su exmujer, Rosa Benito, en la sección del Puente de las Emociones durante su participación en ‘Supervivientes All Stars’. En dicho espacio, la colaboradora rememoró los episodios más complejos de su biografía personal a consecuencia de la separación matrimonial y el posterior conocimiento de las relaciones mantenidas por el empresario con otras mujeres.

En paralelo, Amador Mohedano valorará el regreso de Belén Esteban a la luz pública y el estado de la relación que esta sostiene con Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, exponiendo los factores que motivaron la ruptura de la amistad que compartieron en el pasado. «Nosotros a Belén la teníamos como si fuera de la familia hasta que le hizo daño a mi hija y a Rosa», ha adelantado el exmanager respecto al conflicto familiar.

Por su parte, Chayo Mohedano acudirá igualmente al plató para sumarse a la mesa de debate centrada en la actualidad de ‘Supervivientes All Stars’, entrega en la que se ofrecerán imágenes inéditas del reality show. Esta tertulia contará además con la presencia de Isa Pantoja, la propia Beatriz Trapote, Carlos Corbacho y los exconcursantes del formato Laura Cuevas y Yulen Pereira.