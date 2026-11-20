El horóscopo del viernes 20 de noviembre de 2026 propone una jornada para revisar prioridades y atender las relaciones personales. Cada signo afronta el día con oportunidades para cuidar su bienestar y organizar sus asuntos económicos.

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Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día invita a ordenar las tareas antes de tomar decisiones. Una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar tus planes.

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Color: Rojo.

Rojo. Amor: Expresa lo que sientes con tranquilidad.

Expresa lo que sientes con tranquilidad. Salud: Reserva tiempo para descansar.

Reserva tiempo para descansar. Dinero: Revisa los gastos antes de comprar.

Revisa los gastos antes de comprar. Número de la suerte: 7.

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Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La constancia te permitirá avanzar en lo que tienes entre manos. Procura dejar espacio para los asuntos personales.

Color: Verde.

Verde. Amor: Un gesto cercano favorecerá el diálogo.

Un gesto cercano favorecerá el diálogo. Salud: Mantén una rutina de descanso regular.

Mantén una rutina de descanso regular. Dinero: Atiende primero los pagos pendientes.

Atiende primero los pagos pendientes. Número de la suerte: 4.

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Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las ideas fluyen, pero conviene elegir por dónde empezar. Escuchar otras perspectivas puede facilitar tus decisiones.

Color: Amarillo.

Amarillo. Amor: Dedica atención a quien quiera hablar contigo.

Dedica atención a quien quiera hablar contigo. Salud: Haz pausas entre actividades.

Haz pausas entre actividades. Dinero: Compara opciones antes de gastar.

Compara opciones antes de gastar. Número de la suerte: 5.

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Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La jornada favorece las conversaciones serenas y el cuidado de tu entorno. Organizar el tiempo te ayudará a evitar prisas.

Color: Blanco.

Blanco. Amor: Comparte tus inquietudes sin anticipar respuestas.

Comparte tus inquietudes sin anticipar respuestas. Salud: Busca un momento de tranquilidad.

Busca un momento de tranquilidad. Dinero: Planifica los gastos de los próximos días.

Planifica los gastos de los próximos días. Número de la suerte: 2.

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Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es un buen momento para impulsar una idea con paciencia. Dejar que los demás participen puede enriquecer el resultado.

Color: Naranja.

Naranja. Amor: Presta atención a los pequeños detalles.

Presta atención a los pequeños detalles. Salud: Alterna actividad y descanso.

Alterna actividad y descanso. Dinero: Evita comprometerte con gastos impulsivos.

Evita comprometerte con gastos impulsivos. Número de la suerte: 1.

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Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu capacidad de organización será útil para resolver asuntos prácticos. No necesitas terminarlo todo en una sola jornada.

Color: Beige.

Beige. Amor: Habla con claridad sobre tus expectativas.

Habla con claridad sobre tus expectativas. Salud: Incluye una pausa en tu agenda.

Incluye una pausa en tu agenda. Dinero: Comprueba las condiciones antes de decidir.

Comprueba las condiciones antes de decidir. Número de la suerte: 6.

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Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Encontrar un equilibrio entre tus necesidades y las de los demás será importante. Una decisión aplazada merece atención.

Color: Rosa.

Rosa. Amor: Busca un momento para conversar sin distracciones.

Busca un momento para conversar sin distracciones. Salud: Cuida tus horarios de descanso.

Cuida tus horarios de descanso. Dinero: Valora si una compra puede esperar.

Valora si una compra puede esperar. Número de la suerte: 8.

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Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La reflexión te ayudará a distinguir lo urgente de lo importante. Evita sacar conclusiones antes de escuchar a los demás.

Color: Granate.

Granate. Amor: La sinceridad puede acercar posturas.

La sinceridad puede acercar posturas. Salud: Dedica tiempo a una actividad relajante.

Dedica tiempo a una actividad relajante. Dinero: Ordena tus cuentas con calma.

Ordena tus cuentas con calma. Número de la suerte: 9.

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Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día ofrece ocasión para explorar nuevas ideas sin perder de vista las tareas pendientes. Avanza paso a paso.

Color: Violeta.

Violeta. Amor: Propón un plan sencillo para compartir.

Propón un plan sencillo para compartir. Salud: Una caminata puede ayudarte a desconectar.

Una caminata puede ayudarte a desconectar. Dinero: Ajusta tus planes al presupuesto.

Ajusta tus planes al presupuesto. Número de la suerte: 3.

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Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La planificación te permitirá dedicar atención a lo esencial. También conviene reservar un espacio para disfrutar del tiempo libre.

Color: Gris.

Gris. Amor: Muestra interés por los planes de la otra persona.

Muestra interés por los planes de la otra persona. Salud: Evita acumular demasiadas tareas.

Evita acumular demasiadas tareas. Dinero: Revisa tus prioridades de ahorro.

Revisa tus prioridades de ahorro. Número de la suerte: 10.

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Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una mirada diferente puede ayudarte a abordar un asunto cotidiano. Antes de actuar, comprueba que tu propuesta sea viable.

Color: Azul.

Azul. Amor: Deja espacio para una conversación espontánea.

Deja espacio para una conversación espontánea. Salud: Procura desconectar de las pantallas un rato.

Procura desconectar de las pantallas un rato. Dinero: Examina los detalles de cualquier compromiso.

Examina los detalles de cualquier compromiso. Número de la suerte: 11.

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Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad puede ayudarte a comprender mejor tu entorno. Dedica también atención a tus propias prioridades.

Color: Turquesa.

Turquesa. Amor: Comparte tus impresiones con confianza.

Comparte tus impresiones con confianza. Salud: Respeta los momentos que necesites para descansar.

Respeta los momentos que necesites para descansar. Dinero: Evita decidir con prisas sobre una compra.

Evita decidir con prisas sobre una compra. Número de la suerte: 12.

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Consejo astral para hoy

Dedica unos minutos a ordenar tus prioridades y escucha antes de responder. Una planificación sencilla puede ayudarte a afrontar la jornada con más calma.

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