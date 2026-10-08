Los altercados entre residentes del centro y personas del exterior ponen de manifiesto la tensión provocada por la sobreocupación de las instalaciones, que duplican su capacidad máxima.

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Ceuta. – Varias unidades de la Policía Nacional se han visto obligadas a intervenir de urgencia a última hora de este miércoles en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta tras registrarse una fuerte alteración del orden público con agresiones entre grupos de distintos orígenes.

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Los incidentes comenzaron pasadas las once de la noche, desencadenándose un enfrentamiento directo entre personas acogidas en el interior de las instalaciones y otros grupos situados en los alrededores. Los implicados utilizaron palos de gran tamaño y lanzaron piedras de forma cruzada, precisando la intervención inmediata de las patrullas en servicio ante la imposibilidad del personal de seguridad privada de sofocar la reyerta.

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Sobreocupación y tensión en las instalaciones

Aunque no se ha especificado el desencadenante de la disputa, el suceso refleja el incremento de la presión en las instalaciones de El Jaral. Actualmente, el recinto acoge a más de un millar de personas, duplicando de forma amplia su capacidad nominal fija de 512 plazas. Los sindicatos policiales ya venían advirtiendo sobre el clima de tensión y las complicadas dinámicas de convivencia derivadas de este nivel de masificación.

El episodio vivido en el CETI se suma a otros altercados registrados recientemente en puntos de la ciudad donde se concentran personas en situación de vulnerabilidad, como los asentamientos improvisados en las inmediaciones de la antigua prisión de Los Rosales. El centro continúa gestionando la entrada paulatina de usuarios a medida que se liberan plazas tras las resoluciones administrativas de asilo.