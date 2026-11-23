Entre 15 y 20 personas cruzaron la carretera nacional de madrugada con garrafas de combustible para intentar alcanzar la Península ante el temor a ser expulsadas a Marruecos.

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Agentes de la Policía Nacional impidieron en la madrugada del domingo una salida clandestina por mar desde la zona de la Almadraba, en Ceuta, cuando un grupo de entre 15 y 20 inmigrantes intentaba echarse al agua con el objetivo de cruzar hacia la Península.

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El suceso se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada. Un vídeo grabado en el momento muestra cómo los integrantes del grupo cruzan corriendo la carretera nacional hacia la Almadraba cargando a pulso una embarcación, garrafas de combustible y bolsas, empujados por gritos de «¡Rápido, rápido!» lanzados desde una zona elevada para apresurar la huida.

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Temor a la expulsión y refugio en pisos patera

La maniobra no llegó a completarse debido a la intervención policial, tras la cual los implicados quedaron detenidos y expuestos a trámites de expulsión hacia Marruecos, pese a que algunos habrían abonado dinero por documentación falsa con la intención de eludir los controles.

Según el contexto recogido en la información, las denegaciones de asilo y el refuerzo de los dispositivos policiales están llevando a numerosos migrantes marroquíes a abandonar tanto los asentamientos como el CETI —ante el alcance de las batidas— y a pagar por ocultarse en viviendas patera a la espera de una ocasión para zarpar.

Salidas sin piloto y mayor riesgo en el mar

Este intento frustrado refleja un repunte de las fugas marítimas desde Ceuta en embarcaciones diversas —incluidos kayaks— tripuladas por los propios migrantes sin un piloto experimentado.

Esa falta de pericia náutica eleva el peligro de las travesías y se produce en un escenario marcado ya por varios jóvenes dados por desaparecidos en el mar.