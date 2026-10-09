Novak Djokovic ha quedado eliminado en su debut en el Masters 1000 de Shanghái tras perder ante Hubert Hurkacz por 6-4 y 6-3. El serbio, ganador en varias ocasiones del torneo, se despide a las primeras de cambio.

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Novak Djokovic ha sufrido una eliminación prematura en el Masters 1000 de Shanghái. El tenista serbio cayó este viernes ante el polaco Hubert Hurkacz por 6-4 y 6-3 y quedó fuera del torneo en su primer partido.

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Djokovic afrontaba el encuentro después de reconocer que se encontraba cansado y se medía a un rival que también conoce lo que significa ganar en Shanghái.

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Hurkacz aprovechó especialmente su potente servicio para controlar el partido y conseguir la primera victoria de su carrera ante Djokovic. El triunfo le permite avanzar a la siguiente ronda, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Lorenzo Musetti y Zhou Yi.

La derrota supone un adiós inesperado para Djokovic, que es el jugador que más veces ha ganado el Masters 1000 de Shanghái.

La jornada dejó además dificultades para otros favoritos. Alexander Zverev, primer cabeza de serie del torneo, consiguió superar al chino Wu Yibing por 6-4 y 7-6 (4), aunque durante el partido sufrió un susto por unas molestias en un tobillo que finalmente no parecieron tener mayores consecuencias.

El estadounidense Ben Shelton también logró avanzar de ronda tras imponerse al alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 7-6 (6).

Entre las eliminaciones destacadas estuvo la del italiano Flavio Cobolli, derrotado por el francés Adrian Mannarino por 6-1, 4-6 y 6-3.

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Tampoco pudo continuar Andrey Rublev, subcampeón del torneo en 2023, que volvió a caer en su debut por tercer año consecutivo. En esta ocasión fue eliminado por el japonés Rei Sakamoto por 6-4 y 6-4.

La derrota de Djokovic se convierte así en una de las grandes sorpresas de la jornada en Shanghái, especialmente por producirse en su primer encuentro del torneo y ante un rival al que nunca había perdido anteriormente.