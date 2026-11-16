Carlos Alcaraz ofreció una actuación sobresaliente en su debut en las ATP Finals de Turín al vencer a Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2 en tan solo 69 minutos. Con este triunfo, el español se posiciona como uno de los principales candidatos a conquistar el título, uno de los pocos grandes que aún falta en su palmarés.

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El partido comenzó con un claro dominio de Alcaraz, quien no dio oportunidad a Tiafoe de tomar la iniciativa. En tan solo 13 minutos, Tiafoe logró su primer juego, pero el español ya había establecido una ventaja decisiva. Alcaraz mostró una versión casi perfecta de su juego, destacándose especialmente en el revés, donde no cometió errores, y en su potente derecha que le permitió controlar los intercambios.

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Alcaraz, en plena forma física

La exhibición de Alcaraz en Turín también sirvió para disipar las dudas sobre su estado físico. Llegó al torneo con molestias en la rodilla derecha, que arrastraba desde las semifinales del Masters 1000 de París, y una reciente indigestión tras su llegada a Italia. Sin embargo, durante el partido, no mostró signos de estas preocupaciones, moviéndose con agilidad y golpeando la pelota con fuerza.

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Alcaraz ha llegado a las ATP Finals con una ambición renovada. Este torneo es uno de los grandes títulos que aún no ha conquistado. Hasta ahora, solo ha alcanzado una final en este evento, el año pasado contra Jannik Sinner. Este año, Alcaraz parece estar en mejor forma física y mental, lo que le permite desplegar su mejor tenis sin los altibajos de temporadas anteriores.

Un camino hacia el título

Con sus recientes victorias en el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París, Alcaraz ha demostrado estar en un excelente momento de forma. Su actuación en Turín refuerza su posición como favorito para llevarse el título, y pocos rivales parecen capaces de detenerlo. Jugadores como Alexander Zverev o Ben Shelton podrían ser sus próximos desafíos, pero Alcaraz ha mostrado que está preparado para enfrentarse a cualquier oponente.

El español ha encontrado el camino para reinar también en torneos bajo techo, un entorno en el que anteriormente no se había sentido tan cómodo. Su confianza y alegría en la pista son evidentes, y su determinación por añadir este prestigioso título a su colección es clara.