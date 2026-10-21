ZARAUZ — La unión familiar es, sin duda, uno de los pilares fundamentales en la conocida saga de los Arguiñano. El chef y pastelero Joseba Arguiñano ha puesto en valor el fuerte arraigo que mantiene junto a sus hermanos en su localidad natal, Zarauz, donde todos ellos han decidido establecer sus respectivas residencias en la misma vía: la calle Mendilauta.

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«Un hermano vive enfrente, el otro arriba… Es un lujo y un orgullo poder estar todos juntos», ha señalado Joseba al referirse a la cercanía con la que conviven los siete hijos del célebre cocinero Karlos Arguiñano y María Luisa Ameztoy. A pesar de haber desarrollado sus propias familias y trayectorias profesionales —muchas de ellas vinculadas al universo gastronómico y al emblemático restaurante familiar frente al mar—, los hermanos han optado por mantener intactos los lazos de vecindad y convivencia que marcaron su niñez.

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Una infancia de «locura divertida» y trabajo en equipo

Echar la vista atrás supone para Joseba recordar una infancia bulliciosa y alegre, marcada por las comidas multitudinarias donde rara vez se sentaban menos de ocho o diez personas a la mesa, entre hermanos, familiares y amigos. Lejos de recordar el bullicio como un problema, el cocinero destaca el enriquecimiento personal que supuso crecer en un entorno tan dinámico.

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Asimismo, ha querido ensalzar la labor educativa de su madre, quien les enseñó desde pequeños a funcionar engranados como un equipo. «Nuestra madre nos ha enseñado a respetarnos, a ayudarnos con nuestros defectos y a hacer que salgan nuestras virtudes», explica. Unos valores que hoy se traducen no solo en la complicidad profesional que comparten en los fogones y obradores de Zarauz, sino en el privilegio cotidiano de compartir el día a día a escasos metros unos de otros.