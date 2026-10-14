El equipo azulgrana firma su décimo triunfo consecutivo tras una exhibición de fútbol ofensivo liderada por Lamine Yamal para remontar en el Rams Park.

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Estambul / Barcelona — El FC Barcelona dio una contundente muestra de autoridad en la Liga de Campeones tras imponerse con claridad por 1-4 al Galatasaray en el exigente escenario del Rams Park de Estambul. Bajo el título «Los imparables toman Estambul», la crónica firmada por Santi Giménez en el diario AS destaca la capacidad de reacción del conjunto de Hansi Flick, que firmó una segunda mitad «celestial» para remontar el tanto inicial turco y sellar su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones.

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Pese a un arranque complicado en el caldeado ambiente otomano, el Barça supo sobreponerse al empuje local y adueñarse por completo del encuentro tras el descanso. Con destellos de auténtica genialidad por parte de Lamine Yamal y una sobresaliente dirección colectiva, el bloque barcelonista desarmó por completo a la defensa rival hasta certificar el abultado 1-4 definitivo.

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Décima victoria seguida y exhibición en Europa

La crónica enfatiza la solidez del proyecto azulgrana en esta fase de la temporada, acumulando una impecable racha de victorias que lo afianza como uno de los candidatos más firmes del continente. La segunda mitad en Estambul sirvió para confirmar el brillante estado de forma de la delantera culé, que firmó un auténtico festival goleador.

Con este 1-4 en la máxima competición europea, el Barcelona no solo consolida su dinámica triunfal de diez victorias seguidas, sino que envía un aviso contundente al resto de potencias europeas.