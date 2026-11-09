AD Ceuta FC vs Almeria
Lee tambien: Resultados de Segunda División, jornada 13: 7-9 de noviembre
Ficha del partido
- Jornada: 15 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: lunes 23 de noviembre de 2026, 20:30 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Almeria en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 15 de Segunda División. El partido se juega el lunes 23 de noviembre de 2026, 20:30 h (hora peninsular).
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Cómo llegan
- AD Ceuta FC — 22º con 5 pts. Últimos partidos: L L L L L
- Almeria — 1º con 29 pts. Últimos partidos: W D D W W
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Almeria
|29
|13
|9
|2
|2
|24
|10
|W D D W W
|2
|Castellón
|27
|12
|8
|3
|1
|23
|5
|D W W L D
|3
|Burgos
|24
|13
|7
|3
|3
|19
|14
|W D W W L
|4
|Eibar
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|14
|D L D L W
|5
|Granada CF
|23
|12
|7
|2
|3
|20
|14
|W W W W W
|6
|Mallorca
|22
|12
|6
|4
|2
|15
|7
|W D D W D
|7
|Sporting Gijon
|22
|13
|7
|1
|5
|14
|15
|L W L W W
|8
|Girona
|21
|13
|6
|3
|4
|22
|12
|L L W W D
|9
|Oviedo
|21
|13
|6
|3
|4
|19
|16
|W L D W W
|10
|Las Palmas
|20
|13
|6
|2
|5
|19
|21
|W W W L L
|11
|Cordoba
|19
|13
|6
|1
|6
|22
|22
|W D W W L
|12
|Valladolid
|18
|13
|5
|3
|5
|22
|20
|W W L L W
|13
|Sabadell
|18
|13
|4
|6
|3
|12
|11
|D L D L W
|14
|Tenerife
|15
|12
|3
|6
|3
|15
|17
|D D D D L
|15
|Eldense
|14
|13
|4
|2
|7
|13
|19
|L L L W W
|16
|Celta de Vigo II
|13
|13
|3
|4
|6
|19
|25
|L D L D W
|17
|Real Sociedad II
|12
|13
|3
|3
|7
|15
|22
|D W L L L
|18
|Leganes
|12
|13
|3
|3
|7
|11
|23
|L L D L L
|19
|FC Andorra
|11
|12
|3
|2
|7
|17
|22
|D L L W D
|20
|Cadiz
|10
|13
|2
|4
|7
|16
|18
|L L W L L
|21
|Albacete
|10
|13
|3
|1
|9
|13
|24
|W W W L L
|22
|AD Ceuta FC
|5
|13
|1
|2
|10
|10
|30
|L L L L L
« Todos los partidos y clasificación del AD Ceuta
Lee tambien: Resultados de LaLiga, jornada 12: del 6 al 8 de noviembre
Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.