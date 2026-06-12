Madrid — El Congreso de los Diputados ha inaugurado este viernes una nueva edición de sus tradicionales jornadas de puertas abiertas. Este año, la cita adquiere un atractivo excepcional al celebrarse apenas cuatro días después de la histórica visita del papa León XIV a la Cámara Baja, un hito que aún resuena en los pasillos de la sede parlamentaria.

Durante este viernes y el sábado, en horario ininterrumpido de 9:30 a 19:00 horas, la emblemática Puerta de los Leones permanecerá abierta para recibir a cientos de ciudadanos deseosos de conocer el corazón del poder legislativo español, una tradición que se mantiene viva desde hace casi tres décadas.

Tras los pasos del pontífice

El principal reclamo de esta edición es, sin duda, la oportunidad de recorrer los mismos espacios que transitó el sumo pontífice el pasado lunes. Aquella jornada dejó una huella imborrable en el hemiciclo, donde las autoridades, diputados y senadores dedicaron una ovación de siete minutos tras el discurso de León XIV.

Los asistentes al recorrido podrán visitar:

El Salón de Plenos: El epicentro del debate político, donde el papa pronunció su aclamado discurso.

El epicentro del debate político, donde el papa pronunció su aclamado discurso. El Salón de los Pasos Perdidos: El espacio institucional donde el pontífice firmó el libro de honor y saludó individualmente a los representantes de las distintas fuerzas políticas.

El espacio institucional donde el pontífice firmó el libro de honor y saludó individualmente a los representantes de las distintas fuerzas políticas. Otros espacios emblemáticos: El recorrido también incluye joyas patrimoniales como el vestíbulo de Isabel II y la Sala Constitucional.