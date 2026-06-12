MADRID.– Leire Díez, exmilitante del PSOE en el centro de la polémica judicial, ha lanzado una ofensiva legal para intentar tumbar la investigación que se sigue en su contra en la Audiencia Nacional. Su defensa ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el magistrado Santiago Pedraz, solicitando la nulidad de las actuaciones al considerar que se están instruyendo dos procesos de forma simultánea por los mismos hechos, lo que supondría una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de no ser juzgado dos veces por lo mismo (non bis in idem).

La causa investiga la existencia de una presunta trama dedicada a maniobrar, presionar y, supuestamente, intentar desestabilizar distintos procedimientos judiciales y debilitar la acción de unidades clave como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Fiscalía Anticorrupción en casos que afectaban al entorno del partido del Gobierno.

Denuncia de procesos «paralelos e idénticos»

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, la defensa de Díez argumenta que la reciente ampliación de la causa y la solicitud de inhibición judicial han generado un solapamiento de instrucciones entre dos juzgados (el de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, dirigido por el juez Pedro López Zamarriego, que inició pesquisas sobre ramificaciones del caso). Según el entorno legal de la investigada, se han abierto caminos «paralelos» e «idénticos» que rompen las normas básicas del procedimiento penal, calificando la situación de «carente de cobertura legal».

Por este motivo, han instado formalmente al juez Santiago Pedraz a que «se abstenga de investigar, tramitar, actuar y efectuar cualquier tipo de diligencia o actividad instructora» de manera inmediata en lo tocante a esta derivada. Asimismo, reclaman que se declare la invalidez y la expulsión del procedimiento de todo el material probatorio obtenido tras los últimos movimientos de acumulación de causas.

Una causa en plena ebullición

Este movimiento de la defensa llega en un momento de máxima tensión en los tribunales, pocos días después de que trascendieran registros de la UCO y se conocieran detalles de las anotaciones personales y libretas de Leire Díez, las cuales reflejan un presunto conocimiento de primera mano sobre empresas públicas y un entramado de influencias.

El juez Pedraz, que asumió la competencia principal al apreciar indicios de un presunto delito contra las altas instituciones del Estado —lo que justifica la intervención de la Audiencia Nacional—, mantiene una intensa agenda de diligencias. De hecho, de cara a las próximas semanas de julio, ya están programadas citaciones de gran calado, entre las que destaca la declaración en calidad de testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la imputación de Leticia de la Hoz, abogada vinculada a otras ramificaciones del entorno del ‘caso Koldo’.

Corresponderá ahora al magistrado Pedraz y a la Fiscalía Anticorrupción evaluar la petición de nulidad formulada por Leire Díez, en un caso que sigue sacudiendo el tablero político y judicial español.