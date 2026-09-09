El ámbito deportivo de Ceuta ha estallado ante la situación «límite e insostenible» que atraviesa la ciudad autónoma tras las consecuencias del salto masivo registrado el pasado 30 de julio. Representantes de federaciones, clubes y autoridades locales han denunciado el colapso de las infraestructuras, la falta de seguridad y la degradación de los espacios naturales y marinos, un escenario que ha obligado a suspender competiciones internacionales y a paralizar las escuelas de cantera.

Lee tambien: Marlaska defiende la gestión del Gobierno en Ceuta: «No hemos abandonado a los ceutíes»

La indignación de la comunidad deportiva refleja el impacto directo que la crisis social y migratoria está teniendo en las rutinas de la ciudadanía caballa:

Inseguridad y abandono de espacios: Rutas de ciclismo y senderismo como las del Monte Hacho se han visto afectadas por campamentos improvisados y basura. Diversos clubes, como el Bulldogs Hockey Club, reportan que muchas familias han dejado de enviar a sus hijas a los entrenamientos al aire libre por miedo a sufrir situaciones de acoso.

Rutas de ciclismo y senderismo como las del Monte Hacho se han visto afectadas por campamentos improvisados y basura. Diversos clubes, como el Bulldogs Hockey Club, reportan que muchas familias han dejado de enviar a sus hijas a los entrenamientos al aire libre por miedo a sufrir situaciones de acoso. Impacto ecológico y psicológico en el mar: Los deportes acuáticos afrontan un panorama especialmente dramático. Desde la Federación de Aguas Abiertas y la de Actividades Subacuáticas denuncian que nadadores y buceadores han llegado a encontrar cadáveres en el mar, además de sufrir la contaminación masiva del fondo marino por residuos.

Los deportes acuáticos afrontan un panorama especialmente dramático. Desde la Federación de Aguas Abiertas y la de Actividades Subacuáticas denuncian que nadadores y buceadores han llegado a encontrar cadáveres en el mar, además de sufrir la contaminación masiva del fondo marino por residuos. Cancelación de grandes eventos: Competiciones de relevancia, como el campeonato internacional de pádel o las actividades infantiles de vela y buceo en la Bahía Sur, han tenido que cancelarse debido a la insalubridad y a la saturación de los servicios de la ciudad.

Ante este escenario, el Director General de Deportes de Ceuta, Sergio Aguilera, ha expresado el sentir colectivo afirmando que la ciudad se siente «abandonada, traicionada y humillada» por la falta de un plan de choque, al tiempo que reclama ayuda institucional para recuperar la normalidad y apela a la solidaridad del resto del país para mantener vivo el deporte en la ciudad autónoma.

Lee tambien: El Gobierno rompe la contención y acusa a Vivas de obstruir la gestión migratoria en Ceuta