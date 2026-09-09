El Ejecutivo central ha iniciado una ofensiva política contra el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que acusa de «deslealtad institucional» y de bloquear deliberadamente la habilitación de espacio para acoger a los migrantes llegados a la ciudad autónoma. Tras semanas de aparente consenso tras la entrada masiva vivida a finales de julio, la Moncloa responsabiliza al Gobierno local de retrasar la filiación y el retorno de los adultos alojados en la zona.

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Puntos de conflicto y claves de la tensión política

Cesión del Puerto de Ceuta: El detonante del choque ha sido la negativa del Autoridad Portuaria —controlada por el Ejecutivo ceutí— a ceder dos parcelas para acoger a casi 1.000 personas. Esta oposición obligó al ministro Óscar Puente a asumir el control parcial de las instalaciones portuarias mediante orden ministerial.

El detonante del choque ha sido la negativa del Autoridad Portuaria —controlada por el Ejecutivo ceutí— a ceder dos parcelas para acoger a casi 1.000 personas. Esta oposición obligó al ministro Óscar Puente a asumir el control parcial de las instalaciones portuarias mediante orden ministerial. Acuerdos rotos: Desde el Gobierno central señalan que el uso de los terrenos portuarios fue pactado por unanimidad con las autoridades locales en el Consejo de Seguridad Nacional.

Desde el Gobierno central señalan que el uso de los terrenos portuarios fue pactado por unanimidad con las autoridades locales en el Consejo de Seguridad Nacional. Estrategia partidista: Ministros como Óscar Puente han acusado al PP nacional de forzar la postura de Vivas para «estirar el chicle» y prolongar la crisis migratoria con fines electorales.

Ministros como Óscar Puente han acusado al PP nacional de forzar la postura de Vivas para «estirar el chicle» y prolongar la crisis migratoria con fines electorales. Recusación judicial: La ofensiva gubernamental se extiende al ámbito judicial; el Ejecutivo cuestiona públicamente la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargada de investigar la crisis migratoria, recordando su pasado político como concejala del Partido Popular.

Capacidad de acogida y estado de las infraestructuras

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Para agilizar los procesos de triaje e iniciar los retornos correspondientes, el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, junto al mando único de la crisis encabezado por Ángel Víctor Torres, trabaja en ampliar las instalaciones temporales.